MediaMarkt startet eigenes DAB+ Radioprogramm – weiterer Meilenstein im DAB+ Jubiläumsjahr

(Wien) MediaMarkt ist seit über zehn Jahren Mitglied im Verein Digitalradio Österreich und zählt zu den wichtigsten Partnern bei der Verbreitung von DAB+ Empfangsgeräten. Mit gezielter Produktplatzierung, Informationsarbeit und Kundenberatung hat MediaMarkt wesentlich dazu beigetragen, DAB+ in den österreichischen Haushalten zu etablieren. Mit dem Start eines eigenen Programms geht MediaMarkt nun einen weiteren zukunftsweisenden Schritt: Das neue Radioprogramm wird Informationen rund um Technik, Trends und Angebote bieten – unterhaltsam aufbereitet und rund um die Uhr digital empfangbar.

„Dass MediaMarkt jetzt selbst auf Sendung geht, ist ein starkes Zeichen für die Zukunft des digitalen Radios. Als Verein freuen wir uns besonders, diesen Schritt im Jubiläumsjahr mit einem unserer aktivsten Mitglieder feiern zu dürfen“, so Roman Gerner, Obmann des Vereins Digitalradio Österreich.

Der Start des neuen Programms fällt zusammen mit dem 10-jährigen Bestehen von DAB+ in Österreich. Am 28. Mai 2015 wurde der Testbetrieb offiziell aufgenommen – seither hat sich DAB+ als zukunftsfähiger digitaler Radiostandard etabliert. Heute empfangen Millionen Menschen in ganz Österreich ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges Radioprogramm – kostenfrei, ohne Internet und in bester digitaler und glasklarer Qualität.

Mit dem Einstieg von MediaMarkt als Programmanbieter wächst die DAB+ Senderlandschaft um ein innovatives und einzigartiges Format, das Technikbegeisterte genauso anspricht wie neugierige Hörerinnen und Hörer. Die Sendung ist österreichweit auf dem bundesweiten DAB+ Multiplex empfangbar.

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.

