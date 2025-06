mabb-Medienrat vergibt erstmals zwei DAB+-Programmplätze mit flächendeckendem Empfang in Brandenburg

(Berlin) Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat in seiner Mai-Sitzung die Vergabe von acht DAB+-Programmplätzen in Berlin und Brandenburg beschlossen. Zwei Programmplätze auf dem besonders reichweitenstarken DAB+-Kanal 10B des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wurden an die Programme 94,3 RS2 Berlin-Brandenburg und Schlager Radio vergeben. Damit verfügen erstmals zwei private Radioprogramme über die gleiche technische Reichweite wie die Hörfunkprogramme des rbb. Martin Gorholt, Vorsitzender des Medienrates: „Mit dieser DAB+-Entscheidung haben wir in Berlin-Brandenburg erstmals private und öffentlich-rechtliche Programme zusammen auf einem DAB+-Multiplex. Vor allem Hörerinnen und Hörer in Brandenburg profitieren von dieser Mischbelegung, denn die Programme 94,3 RS2 und Schlager Radio können nun nahezu flächendeckend in Brandenburg empfangen werden.“

Hintergrund der Ausschreibung

Der DAB+-Kanal 10B versorgt Berlin und Brandenburg nahezu flächendeckend. Besonders in Brandenburg ist das Netz sehr gut ausgebaut – aktuell wird das Signal dort über 12 Sendestandorte ausgestrahlt. Parallel zur medienrechtlichen Ausschreibung der beiden verfügbaren DAB+-Kapazitäten auf diesem Kanal konnten sich Interessierte darüber hinaus für ein begleitendes Förderprogramm bewerben. Dieses soll die höheren Verbreitungskosten in Brandenburg abfedern. Der Grund: In den zusätzlich erschlossenen Regionen ist die Bevölkerungsdichte geringer, was den Einsatz mehrerer Sendestandorte erforderlich macht – und somit die Kosten für die Ausstrahlung überproportional steigen lässt.

Neben der Vergabe der Kapazitäten auf dem Kanal 10B wurden sechs weitere Programmplätze auf den DAB+ Kanälen 12D und 7B vergeben. Der Kanal 7B versorgt Berlin und das Umland bis zum Autobahnring A10. Auf dem Kanal 12D werden Hörer:innen in Berlin und auch in weiten Teilen Brandenburgs erreicht.

Durch den Wechsel von 94,3 RS2 Berlin-Brandenburg und Schlager Radio von Kanal 12D auf Kanal 10B wurden auf dem Kanal 12D zwei Kapazitäten frei, die der Medienrat an Radio Bollerwagen und Kiss FM vergeben hat. Ein weiteres Programm, jazz fm, hatte im Rahmen der letzten UKW-Vergabe zwei Frequenzen zugesprochen bekommen. Diese Zuweisungen waren mit der Auflage verbunden, das jeweilige Programm im Versorgungsgebiet auch über DAB+ (sog. Simulcast) zu verbreiten.

Folgenden Anbietern wurde vom Medienrat eine DAB+-Kapazität zugewiesen:

Antragsteller Programm Kanal Radio-Information Audio-Service Zwei GmbH 94,3 RS2 Berlin-Brandenburg 10B Radio B2 GmbH Schlager Radio 10B Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG Radio Bollerwagen 12D Kiss FM Radio GmbH & Co. KG Kiss FM 12D Radio B2 GmbH jazz fm 7B Radio B2 GmbH Discofox Antenne 7B VIUS SE & Co. KGaA NIUS – Das Radio 7B JazzRadio Deutschland UG & Co. KG JazzRadio Berlin 7B

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Interessierte auf der Webseite der mabb.

