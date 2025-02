(Marxzell) Am 11.02.2025 hat die ON AIR GmbH den Sendestandort Bad Urach in Betrieb genommen. Dieser versorgt die Stadt Bad Urach mit Digitalradio DAB+ Kanal 11B. Auch werden die wichtigen Verkehrsachsen B28 und B465 nun deutlich besser versorgt. Zusätzlich profitieren einige Gebiete in den Landkeisen Reutlingen und Alb-Donau von dem Sendestandort.

