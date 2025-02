Österreich: Über eine Million Autofahrer:innen genießen DAB+

(Wien) Gleich zu Beginn des Jahres gibt es positive Neuigkeiten aus der Automobilindustrie in Österreich. Laut der aktuellen Erhebung von Statistik Austria gab es im Jänner 2025 20.448 Pkw-Neuzulassungen in Österreich. Im Vorjahresvergleich bedeutet das ein erhebliches Plus von 16,5%.

DAB+ im Auto beliebt

Radio ist das beliebteste Medium im Auto. Bereits letztes Jahr zeigte sich in der Ipsos-Studie zur Bekanntheit- und Reichweitenmessung von DAB+, dass immer mehr Menschen in Österreich DAB+ im Auto nutzen. Ganze 60% der DAB+ Hörer:innen nutzen den digitalen Radioempfang im Fahrzeug – eine Steigerung von 10% gegenüber 2023.

Über eine Million Pkw mit DAB+

Seit Ende 2020 ist digital-terrestrischer Empfang bei Neuzulassungen in der EU Pflicht. Eine aktuelle JATO-Studie belegt, dass der Anteil von Autos mit DAB+ bei Neuzulassungen in Europe nahezu 100% erreicht. Das spiegelt sich auch in Österreich wider, wo bereits über eine Million Pkw mit DAB+ unterwegs sind.

Angebot der Privatradiosender immer mehr genutzt

Der Radiotest der RMS zeigt eindrucksvoll die wachsende Bedeutung der Privatradiosender in Österreich. Die RMS Top Kombi erreicht mit ihren Sendern einen Marktanteil von 56%. Auch Autofahrer:innen profitieren von dieser Sendervielfalt, da sie flexibel zwischen DAB+ und UKW Empfang wählen können.

DAB+ im Auto besonders vorteilhaft

Neben der Sendervielfalt profitieren Autofahrer:innen von störungsfreiem Empfang über große Gebiete und automatischer Sendersuche. Die digitale Übertragung garantiert kristallklaren Sound, während praktische Zusatzdienste wie Verkehrsinformationen das Fahrerlebnis optimieren.

zur Pressemeldung