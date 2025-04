Internetradio RF-D40 von Panasonic mit DAB+, FM und Bluetooth

(Hamburg) Das neue RF-D40 von Panasonic richtet sich an vielseitig interessierte Radio-Liebhaber mit einem weiten Horizont, denn es kombiniert den DAB+ und UKW-Empfang mit Internetradio. Eingebunden in das Wi-Fi-Netzwerk des Hörers, bietet es ein geradezu globales Hörvergnügen, da es Radiosender und Podcasts der ganzen Welt in die eigenen vier Wände holt. Dank integriertem Bluetooth® 5.3 kann der Hörer zudem seine Playlists vom Smartphone in klarem Stereoklang genießen.

Einmal um die ganze Welt

Dank seiner Internet-Radio-Funktion findet das RF-D40 Lieblingsmusik oder favorisierte Sender aus vielen Ländern. Einfach das Digitalradio über Wi-Fi mit dem Netzwerk verbinden, und das RF-D40 erledigt den Rest. Es verfügt sogar über eine integrierte Podcast-Funktion, die unabhängig vom Smartphone aktiviert werden kann. 30 Voreinstellungen für Internetradio und Podcasts sorgen für eine große und komfortable Auswahl.

Das Radio, der vertraute Freund

Was ist einfacher und beruhigender, als das Radio einzuschalten und direkt seinen Lieblingssender zu hören? Das RF-D40 erfüllt mit seinen 30 Voreinstellungen für DAB+ und UKW-Radio auch die Wünsche von Hörern mit einem breitgefächerten Geschmack – dank der Teleskop-Antenne bei klarem und ungestörtem Empfang.

Der klangvolle Begleiter durch den Alltag

Das kompakte RF-D40 hat die perfekte Größe für das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer oder das Küchenregal.

Hinter der eleganten Blende aus gebürstetem Aluminium befinden sich zwei Lautsprecher mit voller Leistung für 6W Stereoklang, der durch das Holzgehäuse und die zwei hinteren, passiven Bassöffnungen zusätzlich verstärkt wird.

Wireless und USB bieten weitere Optionen

Über Bluetooth® 5.3 lässt sich das Digitalradio mit anderen smarten Geräten verbinden, um z.B. Wiedergabelisten abzuspielen. Wer Audiodateien direkt von einem USB-Stick abspielen möchte, dem steht das RF-D40 ebenfalls zur Seite, denn es verfügt über eine USB 3.0-Buchse, die diskret auf der Rückseite platziert ist und auch als Ladebuchse für kompatible Geräte dienen kann.

Hoher Bedienkomfort

Das RF-D40 verfügt über klar beschriftete Funktionstasten und einen großen Lautstärkeregler auf der eleganten Aluminiumblende. Wer es noch bequemer mag, nutzt die Fernbedienung mit ihrem übersichtlich angeordneten Tastenfeld. Das große, dimmbare Farbdisplay ist leicht ablesbar und führt intuitiv durch das Menü. Das RF-D40 verfügt zudem über einen Wecker und einen Sleep-Timer. Zwei Weckzeiten – für unter der Woche und am Wochenende – können eingestellt werden. Über die praktische Schlafoption kann festgelegt werden, wie lange die Musik oder der Podcast laufen sollen, bevor die Nachtruhe beginnt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Internetradio RF-D40 von Panasonic ist ab April für Euro 129€ (UVP) im Handel erhältlich.

zur Pressemeldung