ad.audio erweitert Programmatic Radio Verfügbarkeit – Absolut Radio Inventar nun auch über Hawk und The Trade Desk buchbar

(Hamburg) ad.audio hat in Zusammenarbeit mit der Ströer SSP bereits mehrere Programmatic Kampagnen im linearen Radio erfolgreich umgesetzt und erweitert nun seine Verfügbarkeit. Ab sofort können Werbetreibende das Absolut Radio Inventar nicht nur über die DSP Active Agent, sondern auch über die DSPs Hawk und The Trade Desk buchen. Dies eröffnet noch mehr Werbetreibenden die Möglichkeit, mit nationalen Radiokampagnen flexibel und kurzfristig große Reichweiten aufzubauen.

„Die Möglichkeit, unser Inventar zusätzlich über die relevanten DSPs Hawk und The Trade Desk anbieten zu können, steigert die Effizienz und eröffnet neue Potenziale für unsere Kunden. Mit den bisherigen Kampagnen haben wir gezeigt, dass Programmatic Radio bei uns mittlerweile eine marktfähige Lösung ist“, so Mirko Drenger, Geschäftsführer ad.audio.

Durch die Kombination von DAB+ Reichweite mit den Vorteilen des Programmatic Advertising wie Flexibilität und datenbasierter Aussteuerung erhöht sich die Relevanz von Radiokampagnen auch für klassische Online-Werbebudgets erheblich. „Mit der programmatischen Anbindung von DAB+ an unsere Multichannelplattform Ströer SSP haben wir als erste die technische Grundlage geschaffen, um Radiospots für das lineare DAB+ Signal programmatisch buchbar zu machen. Nach der DSP Active Agent können nun mit Hawk und The Trade Desk weitere Partner auf das DAB+ Inventar zugreifen. Wir ermöglichen Werbetreibenden, ihre DAB+ Kampagnen erstmals crossmedial gemeinsam mit weiteren Kanälen wie DOOH, Online und CTV zu planen und auszuspielen – vollautomatisiert und effizient über eine zentrale Plattform“, fügt Abdelkader Barjiji, Senior Vice President Product Management Programmatic & Data bei Ströer Media Solutions, hinzu.

„Unsere Strategie, sowohl lineare Radio-Inhalte als auch Web-Streams, ganzheitlich programmatisch Verfügbar zu machen setzt Maßstäbe. Wir haben mit unserem Partner Ströer eine Lücke zu anderen Gattungen geschlossen, die bereits deutlich länger auf die Flexibilität und Effizienz des Programmatic Advertisings setzen. Wir bieten unseren Kunden mit dem Anschluss weiterer DSPs völlig neue Möglichkeiten, ihre Zielgruppen in Echtzeit zu erreichen und dabei eine maximale Reichweite zu erzielen“, erklärt Florian Fischer, Direktor Sales ad.audio.

Über ad.audio

Die ad.audio ist ein Vermarktungs-Joint-Venture der Antenne Deutschland und des Außen- und Onlinevermarkters Ströer. Es ermöglicht holistische Audio-Kampagnen auf digitalen Premium-Inventaren. Neben nationalem DAB+ besteht das Inventar aus inhaltlich breit gefächerten Online-Audio Streams und redaktionell hochwertig gestalteten Podcasts. Auch die Verlängerung von Bewegtbildkampagnen sowie Konvergenzprodukte mit DooH sind in direkter Kombination mit Ströer Digital Media möglich.

Über Antenne Deutschland

Antenne Deutschland ist Betreiberin des sog. 2. Bundesmux, einer technischen Plattform für die bundesweite Distribution von DAB+ Radiosendern. Diese Plattform bietet insgesamt 16 Sendeplätze, von denen die Plattformbetreiberin einige für ihre Absolut Radio Sender nutzt und die Übrigen an andere Programmanbieter vermietet. Mit dem Betrieb der sechs nationalen Absolut Radio Sender (Absolut Bella, Absolut Germany, Absolut Hot, Absolut Oldie Classics, Absolut Relax und Absolut Top) ist Antenne Deutschland eines der größten und reichweitenstärksten Radiounternehmen Deutschlands. 2025 hat Antenne Deutschland eine nationale Sendelizenz für ihren Sender Radio Absolut AI erhalten. Absolut Radio AI ist das bundesweit erste Programm, das von Künstlicher Intelligenz moderiert wird und eine Lizenz erhalten hat. Der Programmbetrieb und die modernen Studios des Unternehmens befinden sich in Garching bei München. Über die ad.audio GmbH, eine Tochtergesellschaft von Antenne Deutschland mit Sitz in Hamburg, vermarktet die Programmanbieterin Radiowerbung auf ihren Absolut Radio Sendern.

