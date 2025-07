FAB 2025: ENERGY München & ENERGY Nürnberg jeweils Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe

(Berlin) In der heute (25.06) veröffentlichten Funkanalyse Bayern (FAB) 2025 gewinnt ENERGY München 55,6 Prozent hinzu und erreicht nun 42.000 Hörer* in der Durchschnittsstunde. Zudem ist ENERGY München mit 38.000** Hörern Marktführer unter den Lokalradios der bayerischen Metropole in der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 49-Jährigen.

ENERGY Nürnberg erreicht 20.000 Hörer* in der Durchschnittsstunde und ist mit 13.000 Hörern (plus 30 Prozent zum Vorjahr***) ebenfalls Marktführer der privaten Nürnberger Lokalsender in der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre.

„Dieses Ergebnis ist ein toller Erfolg für unsere engagierten lokalen Teams und gleichzeitig ein Beleg dafür, dass ENERGY in der jungen Zielgruppe weiter einen sehr hohen Stellenwert genießt“, sagt Michael Hambrock, Geschäftsführer ENERGY München und ENERGY Nürnberg. „Es unterstreicht auch die Relevanz des Mediums für den Mediamix von Werbetreibenden. Radio genießt nicht nur bei Hörerinnen und Hörern ein hohes Vertrauen, sondern bietet unseren Kunden auch eine enorme Reichweite und die immer wichtiger werdende Brand Safety, um ihre Botschaften in einem sicheren professionell kuratierten Programmumfeld zu platzieren“.

Quellen:

* FAB 2025, D-Std., Mo-Fr, 14+ Jahre, auf Basis weitestes Empfangsgebiet

** FAB 2025, D-Std., Mo-Fr, 14 – 49 Jahre, auf Basis weitestes Empfangsgebiet

*** FAB 2024 & 2025, D-Std., Mo-Fr, 14 – 49 Jahre, auf Basis Stereoempfangsgebiet