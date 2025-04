BLM-Medienrat verlängert Kapazitäten von fünf bayerischen DAB-Radios

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner heutigen Sitzung die Kapazitätszuweisungen von fünf bayerischen DAB-Radios verlängert: Es handelt sich dabei um Verlängerungen für folgende bereits etablierte Sender: MEGARADIOmix in München und Nürnberg (bis 27. März 2033), Münchner Kirchenradio (bis 15. April 2035), M94.5 in München (bis 29. August 2032), Radio Galaxy in München (bis 15. April 2035) und Donau 3 FM im bayerischen Verbreitungsgebiet Allgäu-Donau-Iller (bis 30. Juni 2035).

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Die kürzlich veröffentlichten DAB+-Zahlen für Bayern aus der ma 2025 Audio I sind beachtlich und haben bestätigt: DAB+ ist die Zukunft des terrestrischen Radios in Bayern. Die heutige Entscheidung des Medienrats stärkt den Radiostandort Bayern, gibt den ganz unterschiedlicher DAB-Only-Sendern Rückenwind für die Zukunft und trägt zur Informations- und Meinungsvielfalt im Freistaat bei.“

zur Pressemeldung