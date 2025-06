UKW war gestern: Ab Juli läuft egoFM nur noch digital über DAB+ und Livestream

(München) Der Hörfunksender egoFM berichtet in einem Blog-Beitrag über sein Ende auf UKW:

„Am 1. Juli 2025 drehen wir endgültig an der Antenne – und zwar ab. Wir verabschieden uns von UKW in allen bayrischen Städten und auch in Stuttgart. Das klingt vielleicht erstmal radikal und wie eine ganz furchtbare Nachricht, ist aber vor allem zukunftsorientiert. Denn: Über UKW waren wir von Anfang an zu hören, ganz unser Ding war’s aber nie. Zu unzuverlässig, zu schwach, zu teuer. Und: Nicht mal die Hälfte unserer Hörer*innen nutzt es überhaupt noch. Die Mehrheit hört uns längst digital, auch unterwegs im Auto. Höchste Zeit also, konsequent zu sein.

Warum DAB+ auch für dich besser ist

Kurz von vorne angefangen: DAB+ steht für Digital Audio Broadcasting, also Radio in zeitgemäß. Das bringt ein paar ziemlich handfeste Vorteile mit sich:

glasklarer Empfang: Kein Rauschen, kein Knacken, stattdessen reiner Sound

hohe Klangqualität: Musik, wie sie gedacht ist, nicht wie aus dem Blecheimer

nahezu flächendeckend: Egal ob auf der Autobahn, im Wald oder am See – DAB+ ist fast überall empfangbar

energiesparend: Bis zu 80 % weniger Stromverbrauch im Vergleich zu UKW, auch die Umwelt dankt also

dazu kommen Extras wie Programminfos, Musiktitel oder Songcover direkt auf dem Display, ganz ohne App oder Internet

Wie du egoFM empfangen kannst

Klar, du brauchst ein Radio, das DAB+ unterstützt. Die gibt’s inzwischen aber überall und in vielfältiger Ausführung, ob kleines Kofferradio, Küchenradio, Autoradio oder moderne Kombi-Geräte. Und keine Sorge: DAB+ Radios kosten heute nicht mehr die Welt.

Psssssst: Wir verlosen in den kommenden Wochen im Hauptradioprogramm von 6 bis 20 Uhr einige sehr feine egoFM Digitalradios!

Wie finde ich egoFM auf DAB+?

Ganz einfach: Automatischen Sendersuchlauf starten, egoFM erscheint dann in der Liste. In Bayern und Stuttgart sind wir überregional empfangbar.

Noch mehr egoFM – auch ohne DAB+

Falls du gerade kein DAB+ Gerät zur Hand hast, geht’s natürlich auch anders:

unser Livestream läuft stabil im Browser, auf dem Handy oder Smart Speaker

die egoFM App ist kostenlos und überall dabei

egoFM plus liefert dir werbefreien Sound für den Deep Dive

Der Umstieg ist ein Fortschritt

Lasst uns zusammen in die Zukunft des Radios reisen, anstatt ewig am Alten zu hängen. UKW war limitiert. DAB+ ist offen für mehr. Mehr Sound. Mehr Infos. Und am Ende einfach mehr egoFM.

Noch Fragen? Mehr zu DAB+ gibt’s auf dabplus.bayern/egoFM.

