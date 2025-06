DIGITRADIO 3 ASA: Gewappnet für den Ernstfall. Erstes TechniSat DAB+ Digitalradio mit ASA-Warnsystem verfügbar

(Daun) Dank der innovativen Technologie „Automatic Safety Alert (ASA)“ kann die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen digital über zertifizierte DAB+ Radios zuverlässig mit Informationen versorgt werden. TechniSat war in die Entwicklung von ASA von Anfang an mit involviert und bringt jetzt mit dem DIGITRADIO 3 ASA sein erstes Gerät mit der wegweisenden Technologie auf den Markt.

Der Warn-Mix für Katastrophenfälle ist um einen wichtigen Baustein reicher: Neben Cell Broadcast auf Mobiltelefonen und anderen Optionen zur Information der Bevölkerung in Krisensituationen, positioniert sich auch DAB+ Radio als optimales Warn-Medium. Hörerinnen und Hörer profitieren von einem System, das sie auch dann informiert, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen vor Ort unterbrochen sind. ASA arbeitet im Hintergrund automatisch, kann für den Wohnort regional angepasst werden und bietet eine hohe Verfügbarkeit dank des Sendenetzes von DAB+ Radio.

Erstes TechniSat Gerät mit zertifizierter ASA-Technologie „Made in Germany“

Das DIGITRADIO 3 ASA ist das erste zertifizierte Gerät von TechniSat mit der innovativen ASA-Technologie auf dem Markt. TechniSat war von Anfang an bei der Entwicklung von ASA beteiligt. Das DIGITRADIO 3 ASA ist „Made in Germany“ und überzeugt mit elegantem Design und umfangreicher Ausstattung, darunter CD-Laufwerk, USB-Wiedergabe und Bluetooth-Streaming. Das Digitalradio verfügt über zwei 10-Watt-Lautsprecher vom Soundspezialisten ELAC, die durch eine optimierte Anordnung für einen perfekten Stereoeindruck sorgen – unabhängig davon, wo man sich gerade im Raum befindet.

So funktioniert das Warnsystem ASA mit dem DIGITRADIO 3 ASA

ASA funktioniert automatisch: Das DIGITRADIO 3 ASA analysiert Verweise auf Warndurchsagen auch bei anderen Radiosendern und im Standby-Betrieb, was die Flexibilität und Reichweite der Warnungen erhöht. Das Gerät kann zudem durch DAB+ „geweckt“ werden, was vor allem bei nächtlichen Not- und Krisensituationen von hoher Relevanz ist. Das DIGITRADIO 3 ASA reagiert allerdings nur dann, wenn die Warnmeldung das Gebiet betrifft, wo das Digitalradio auch betrieben wird. Im DAB+ Signal werden Warngebiete adressgenau übertragen, wodurch sichergestellt wird, dass nur Personen in betroffenen Gebieten benachrichtigt werden. Das DIGITRADIO 3 ASA erkennt also, ob eine Warnmeldung für seinen Besitzer relevant ist.

Vertrauen schaffen mit Zertifizierung und ASA-Markenlogo

Die Flut im Ahrtal war unter anderem der Auslöser für die Entwicklung des neuen Warnsystems in Deutschland. Angesichts der globalen Lage und des Klimawandels gewinnt ASA international an Bedeutung, da Digitalradio DAB+ für rund 70 Prozent der Bevölkerung in Europa verfügbar ist. ASA und DAB+ sollen Leben schützen. Umso wichtiger ist es, durch ein entsprechendes ASA-Logo auf Verpackungen und Geräten Vertrauen und Wiedererkennungswert für die wichtige Technologie zu schaffen.

Das erste TechniSat ASA-Radio ist selbstverständlich zertifiziert und hat die dafür vorgesehenen Vorgaben des Digitalradio Deutschland e.V. und WorldDAB erfüllt.

Das DIGITRADIO 3 ASA ist ab sofort im Fachhandel und im TechniSat OnlineShop für UVP* 269,- € erhältlich.

