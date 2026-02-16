DAB+ am Weltradiotag: Radio-Pionier fördert Zukunft des Mediums Radio

(Kundl) Radio verbindet Generationen, inspiriert und bleibt auch im digitalen Zeitalter ein unverzichtbares Medium. Zum World Radio Day am 13. Februar setzt die britische Audiomarke Pure ein starkes Zeichen für die Zukunft des Radios und ruft anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums den Pure EAR Award ins Leben: Eine neue Sponsoring-Ausschreibung, die gezielt junge Radiomacherinnen und Radiomacher, Studentenradios, Nachwuchsmoderatoren/-techniker sowie Ausbildungs- und Lehrformate fördert, die Radio innovativ weiterdenken. Unter dem Titel “Wir fördern die Ideen, die Radio weiterbringen” richtet sich die Ausschreibung an all jene, die mit Leidenschaft, Charakter und neuen Ideen an der Zukunft des Mediums arbeiten, damit Radio auch in den kommenden 25 Jahren relevant bleibt.

Engagement für junge Radiotalente

Seit seiner Gründung vor 25 Jahren steht Pure für hochwertige Audioprodukte, zeitloses Design und die Liebe zum Radio. Als Innovationstreiber und Hersteller einer der ersten erschwinglichen DAB-Radios möchte die britische Traditionsmarke diese Werte nun gezielt an die nächste Generation weitergeben. Gesucht werden Projekte und Formate, die zeigen, wie Radio auch künftig Relevanz schafft: durch neue Erzählformen, gesellschaftliche Themen, innovative Technik oder besondere Nähe zur Hörerschaft.

Bewerben können sich unter anderem Studenten- und Hochschulradios, junge Moderatorinnen und Moderatoren mit eigenem Programm oder Format, Radio- und Audio-Projekte, die neue Wege gehen oder auch Universitäre Lehrgänge, Seminare oder Nachwuchsinitiativen mit klarem Radio-Bezug.

Pure setzt auf langfristige Unterstützung

Ziel des EAR Awards ist nicht nur eine einmalige Unterstützung, sondern der Aufbau nachhaltiger Partnerschaften, die Kreativität und Sichtbarkeit im Audiobereich stärken, damit die unterstützen Projekte auch in Zukunft die Radiolandschaft mitgestalten werden. Die besten Einreichungen werden von einer Jury ausgewählt und mit einem Sponsoring durch Pure ausgezeichnet. Die Preise sind wie folgt gestaffelt:

1. Preis: Kooperation im Wert von 3.000 Euro

2. Preis: Kooperation im Wert von 1.500 Euro

3. Preis: Pure Produkte im Warenwert von 500 Euro

Interessierte Radiotalente und Institutionen aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, können sich ab sofort hier bewerben. Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026, die Auswahl der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt kurz darauf. Die offizielle Preisverleihung findet im Herbst 2026 in Berlin statt.

Mit dem Start des Pure EAR Awards am World Radio Day unterstreicht Pure seine Überzeugung, dass Radio auch in Zukunft starke Stimmen braucht und vor allem Menschen, die sie mit Leben füllen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie zur Teilnahme befinden sich auf der Website von Pure.

zur Pressemeldung (PURE / Digitalradio Deutschland)