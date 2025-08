Ganz sicher geweckt: DAB+ Radiowecker Albrecht DR 455 mit ASA

(Dreieich / Trittau) Der neue Albrecht DR 455 Radiowecker verbindet moderne Technik mit durchdachtem Design – und sorgt nicht nur für einen angenehmen Start in den Tag, sondern auch für ein Plus an Sicherheit. Ob mit Ihrer Lieblings-Morningshow, aktuellen Nachrichten oder entspannter Musik: Dank DAB+ und UKW-Empfang kann ein breites Programmangebot in klarer Klangqualität zum Start in den Tag genossen werden – ganz nach persönlichem Geschmack. Ein besonderes Highlight stellt die neue ASA-Funktion (Automatic Safety Alert) dar. Diese Technologie bietet im Notfall zuverlässige Warnmeldungen über das Radio – unabhängig von einer bestehenden Internet- oder Mobilfunkverbindung. Der DAB+ Radiowecker Albrecht DR 455 ist ab sofort zum UVP von 79,90 Euro im Fachhandel erhältlich.

ASA-Funktion – Regionale Warnmeldungen auch im Schlaf

Sollte eine Gefahrenlage eintreten, schaltet sich der DR 455 automatisch ein und überträgt wichtige Sicherheitsinformationen von offiziellen Bundesbehörden, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet oder gerade Radio gehört wird. In letzterem Fall wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen, um die Warnmeldung vorrangig wiederzugeben. Man erhält lediglich regionale Warnmeldungen, sodass man wirklich nur die Warnungen erhält, die für einen selbst relevant sind. Hierfür gibt man nur einmal den Regional-Code in den Wecker ein und man bleibt immer bestens informiert, gerade in Krisensituationen – ein echtes Sicherheitsplus im Alltag.

Einfache Bedienung und smarte Funktionen

In Sachen Benutzerfreundlichkeit bietet der DR 455 eine intuitive Bedienung, übersichtliche Menüs in 13 Sprachen und praktische Direktwahltasten für bis zu vier Lieblingssender. Insgesamt lassen sich bis zu 20 Radiosender speichern – für schnellen Zugriff auf Ihre Favoriten. Die automatische Zeiteinstellung nimmt Ihnen dabei das manuelle Justieren ab, und dank Sleep-Timer können Sie beim Einschlafen entspannt Ihre Lieblingssendung genießen.

Und auch funktional weiß der neue DAB+ Wecker DR 455 zu überzeugen: Das große, übersichtliche 5-Zoll-Display sorgt für hervorragende Lesbarkeit – bei Tag und Nacht. Die Helligkeit lässt sich dabei flexibel dimmen oder auf Wunsch komplett abschalten, sodass der Schlaf nicht durch störendes Licht beeinträchtigt wird. Zwei individuell einstellbare Weckzeiten lassen sich nach Bedarf auf den Alltag abstimmen – etwa für Wochentage und Wochenenden. Die integrierte Crescendo-Funktion sorgt dafür, dass die Wecklautstärke sanft ansteigt, während die gut ertastbare Snooze-Taste für zusätzliche Minuten Schlaf sorgt, ohne nach dem Handy suchen zu müssen.

Mehr als ein Wecker: praktische Extras inklusive

An moderne Komfortfunktionen wurde ebenfalls gedacht: Der Radiowecker ist mit einer USB-A-Ladebuchse ausgestattet, über die sich Smartphones oder andere Geräte bequem aufladen lassen. Ein Kopfhöreranschluss steht ebenfalls zur Verfügung. Mit seinen kompakten Maßen und einem Gewicht von nur 550 Gramm fügt sich der DR 455 dezent in jedes Schlafzimmer ein – und macht nicht nur akustisch, sondern auch optisch eine gute Figur.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Digitalradiowecker Albrecht DR 455 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 79,90 Euro. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

