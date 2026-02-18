Albrecht DR 862: stilvolles Digitalradio mit bestem Sound und simpler Bedienung

(Dreieich / Trittau) Albrecht präsentiert das neue DR 862, ein Digitalradio, das exzellenten Klang mit übersichtlicher und einfacher Bedienung verbindet – und dennoch alle modernen Features bietet, die Radiofreunde heute erwarten. Das kompakte Henkelradio im edlen Retro-Look vereint Benutzerfreundlichkeit mit kraftvollem Klang und stilvollem Design im hochwertigen Holzgehäuse. Der einzigartige Komfortmodus verhindert unbeabsichtigte Fehlbedienung, der integrierte Akku macht es zum mobilen Begleiter im Haus oder unterwegs. Für wichtige Warnmeldungen bietet das DR 862 die ASA-Warnfunktion, die sicherstellt, dass Zuhörende in einem Notfall, wie Unwettern oder Hochwasser, in ihrer Region rechtzeitig informiert werden, sogar im Standby Modus. Das neue Digitalradio Albrecht DR 862 ist ab sofort zum UVP von 129,00 Euro erhältlich.

Das DR 862 überzeugt mit einem großen 4,3″ Farbdisplay und extrem gut lesbarer Schrift. Der aktivierbare Komfortmodus reduziert die Steuerung auf das Wesentliche: Ein / Aus, Lautstärke und fünf Favoriten-Tasten aus einer großen Sendervielfalt von DAB+ und UKW.

Klang trifft Design

Das hochwertige Holzgehäuse verleiht dem DR 862 eine edle Retro-Optik und exzellenten Klang. Per Bluetooth können Musik, Podcasts oder Hörbücher direkt vom Smartphone auf das Radio gestreamt werden. Der integrierte Akku ermöglicht bis zu 15 Stunden mobilen Audiogenuss.

Regionale Warnfunktion über ASA

Wie alle neuen Digitalradios von Albrecht, ist auch das DR 862 mit dem Warnsystem „Automatic Safety Alert“ (ASA) ausgestattet. Dieses System informiert die Bevölkerung zuverlässig über Notfälle und Krisensituationen – auch dann, wenn Mobilfunk- oder Internetverbindungen ausfallen. ASA arbeitet automatisch im Hintergrund und kann auf den jeweiligen Wohnort abgestimmt werden. Im Ernstfall senden die Radiosender Warnmeldungen direkt an die Geräte. Empfängt das Radio eine solche Meldung, wechselt es automatisch den Sender. Ist das Radio ausgeschaltet, aktiviert es sich im Standby-Modus selbst, sodass wichtige Warnungen stets rechtzeitig wahrgenommen werden.

Lieferumfang und Verfügbarkeit

Das Albrecht DR 862 ist mit seinen Abmessungen von 80 x 250 x 150 mm und dem geringen Gewicht von 1,28 kg ein kompaktes Leichtgewicht. Das Digitalradio wird mit integriertem 4000 mAh Akku, Netzteil und ausführlicher deutscher Anleitung geliefert und ist ab sofort zum UVP von 129,00 Euro erhältlich.

zur Pressemeldung (Albrecht & Alan Electronics)