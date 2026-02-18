Privates Radio braucht bei UKW-Planungssicherheit

(Halle) Anlässlich der aktuellen Debatte um den Weiterbetrieb von UKW weist der Vorstandsvorsitzende der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) Markus Kurze auf die Bedeutung der UKW-Verbreitung für die Privatradios hin. „In der gegenwärtig schwierigen wirtschaftlichen Lage würde der Privatfunk mit dem Abschalten des UKW-Netzes erheblich an Reichweite verlieren und seine Wirtschaftlichkeit gefährden“ betonte er und unterstrich, dass die MSA anstelle eines gesetzlichen Abschaltdatums einen marktgetriebenen Umstieg vom anlogen UKW–Empfang zum Digitalradio DAB+ unterstützt.

Hintergrund:

Die Medienanstalt Sachsen-Anhalt ist sogenannter Bedarfsträger für terrestrische Radio- und Fernsehfrequenzen, u.a. UKW, DAB und DVB-T2, zur Nutzung durch private Rundfunkveranstalter. Die MSA stellt den Frequenzbedarf für den privaten Rundfunk in Sachsen-Anhalt fest und vergibt diese Frequenzen an private Hörfunk- und Fernsehveranstalter. Diese sogenannte Zuweisung erfolgt durch die plural besetzte Versammlung der MSA nach den in § 16 des Mediengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt bestimmten Auswahlkriterien, wie z.B. Stärkung der Meinungs- und Angebotsvielfalt und Information über das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in Sachsen-Anhalt.

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