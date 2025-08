egoFM zieht zu ANTENNE BAYERN – besonderes Zeichen für Solidarität unter den bayerischen Radios

(Ismaning) Zusammenhalt statt Konkurrenz: In Zeiten sich wandelnder Mediennutzung und wirtschaftlicher Herausforderungen setzen das urbane Radioprogramm egoFM und der landesweite Sender ANTENNE BAYERN ein starkes Zeichen für eine neue Audio-Solidarität im bayerischen Radiomarkt.

„Schöne, neue Radiowelt“, lautet das Motto von egoFM und eine neue Radiowelt findet egoFM in diesen Tagen im Medienhaus von ANTENNE BAYERN in Ismaning. Der Sender, der sich an eine junge urbane Zielgruppe richtet, bleibt dabei komplett eigenständig. Von ANTENNE BAYERN erhalten das Programm und die Mannschaft eine neue räumliche Nähe und somit eine stabile Plattform, um weiterhin ihrer einzigartigen Musik- und Kulturszene Gehör zu geben.

egoFM-Programmchef Fred Schreiber: „Wir sind sehr dankbar für den Rückhalt der ANTENNE BAYERN GROUP, die uns das gibt, was wir jetzt sehr dringend brauchen: Raum, Infrastruktur und Kollegialität. Wir verstehen das als eine besondere Geste des Vertrauens unter Radiomachern. Das egoFM-Programm bleibt, das egoFM-Profil bleibt – nur der Ort, von dem wir senden, ändert sich. Und manchmal entstehen neue Perspektiven ja allein schon durch räumliche Nähe. Man inspiriert sich, man stärkt sich und schafft an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Wissenstransfer. Und vielleicht können wir durch die besondere Energie, die wir als kreatives, urbanes Radioprojekt mitbringen, auch die schon Beheimatenden Sender im Audio Center Bayern bereichern. Ganz wichtig aber: egoFM bleibt egoFM – als unabhängiges, alternatives Radioprogramm in und aus Bayern.“

egoFM zieht aktuell Ende Juli ins Medienhaus der ANTENNE BAYERN GROUP – um alle Energie wieder ins Programm stecken zu können. Gleichzeitig stärkt dieser Schritt den Standort Ismaning für Audiomacherinnen und Audiomacher. In direkter Nachbarschaft ist seit zwei Jahren die Mediaschool Bayern beheimatet, es entsteht so langfristig ein attraktiver und gegenseitig inspirierender Audio-Hub für junge Medienschaffende.

„In schwierigen Zeiten müssen wir Radiomacher zusammenhalten! Wir haben den Kolleginnen und Kollegen von egoFM zu Jahresbeginn, als dort die Not am größten war, bereits Räume bei uns angeboten. Die erreichte Vielfalt am Medienstandort Bayern können wir weiterhin nur erhalten, indem wir uns gegenseitig unterstützen. Der kaum sichtbare, aber reale Druck auf kleinere Medienhäuser verlangt neue Solidarität und Denken im Rundfunk: Als Zeichen von Zusammenhalt in der Branche unterstützen wir den unabhängigen Sender egoFM, der für innovative Radiokultur steht und mit neuen Ideen um seine Fortführung kämpft! Diese ist Ausdruck einer Haltung – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Beide Sender teilen das Ziel, Menschen zu erreichen – auf ganz unterschiedliche Weise“, erklärt Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP, warum sie den Kolleginnen und Kollegen Räumlichkeiten, aber auch Raum für Erneuerung angeboten hat. So lässt das Team aus Ismaning die Kolleginnen und Kollegen aus Schwabing zunächst bis Ende 2025 mietfrei einziehen, um egoFM wirtschaftlich zu entlasten.

