Funkanalyse Bayern 2025: Gong 96.3 erneut Marktführer in München. Auch der Bayerische Hörfunkpreis geht an den Gong 96.3

(München / Nürnberg) Starke Auszeichnung für Münchens meistgehörten Radiosender: Die heute bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg vorgestellte Funkanalyse Bayern 2025 bestätigt erneut die Marktführerschaft von Gong 96.3. Damit unterstreicht der Sender einmal mehr seine Ausnahmestellung im Münchner Radiomarkt.

Das Marktforschungsunternehmen Kantar erhebt im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) jährlich die Reichweiten aller Radiosender in Bayern. Nach dem sehr guten Abschneiden in der Mediaanalyse im März bestätigt auch die aktuelle Funkanalyse: Gong 96.3 ist klarer Marktführer in München. Sowohl in der Stundennettoreichweite als auch in der Tagesreichweite im Stereoempfangsgebiet. Auch die „Mike Thiel Show“ bleibt unangefochten die meistgehörte Morgensendung der Stadt.

Ein Novum in diesem Jahr: Zum ersten Mal wurde auch abgefragt, welcher Sender den Hörerinnen und Hörern ein besonders gutes Gefühl vermittelt – auch hier liegt Gong 96.3 an der Spitze.

Programmchef Matthias Ulrich zeigt sich stolz auf die Leistung seines Teams:

„Mein Dank gilt der ganzen Programm-Mannschaft. Ob Musikauswahl, lokale Infos und Nachrichten, Wetterbericht, Verkehrsmeldungen oder Beiträge in hoher Qualität – in allen relevanten Programmkategorien geben uns die Münchnerinnen und Münchner Bestnoten.“

Johannes Ott, Geschäftsführer von Gong 96.3, betont die Bedeutung langfristiger Hörerbindung:

„Seit vielen Jahren konstant hohe Reichweiten – das ist ein nachhaltiger Erfolg, den auch unsere Kunden und Partner sehr schätzen. Gerade in diesen Zeiten ist Verlässlichkeit ein wichtiges Asset.“

Zusätzlicher Grund zur Freude: Im Rahmen der Lokalrundfunktage wurde Gong 96.3 außerdem mit dem Bayerischen Hörfunkpreis ausgezeichnet, verliehen von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien – eine Anerkennung für herausragende journalistische und kreative Leistungen im Radiobereich.

