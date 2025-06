Kein anderes Radio gibt Menschen ein so gutes Gefühl wie Lokal-Radio

(Ismaning) Die Funkanalyse Bayern wurde heute im Rahmen der Lokalrundfunktage in Nürnberg veröffentlicht, bei denen kleine wie große Sender das Medium Radio feiern. „Wenn die Qualität der Musik stimmt, man ein Gefühl für die Stimmungen im Land oder in der Stadt hat und dazu ein Team ranlässt, das das Herz am rechten Fleck hat – dann stimmt auch die Quote in Bayern“, freut sich Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP. So steigen auch die Sender ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE zusammen auf 24,3 % Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. In der Gesamtheit aller Befragten liegt der Senderverbund bei 19,6 %.

„Für das Team von ANTENNE BAYERN ist dieser geglückte Start ins Jahr 2025 von besonderer Bedeutung! Ist es doch die erste FAB seit einigen Jahren, die wieder einen positiven Trend für den landesweiten Sender zeigt. Die Mannschaft hat mit Jahresbeginn im Programm richtig gepowert und ein neues Nachrichtenformat eingeführt, den Wortanteil – vor allem mit relevantem bayerischem Content – ausgebaut und den Musik-Mix an die aktuellen Trends in der Gesellschaft angepasst“, ergänzt Weber weiter. ANTENNE BAYERN versteht sich selbst als Sender für Land und Leute – ist aber auch in den bayerischen Metropolen der Sender, der lokal am meisten gehört wird, und belegt bei den Hörenden pro Ø-Stunde (Mo-Fr) jeweils Platz 1 bei den 14- bis 59-Jährigen in München, Nürnberg mit Fürth und Erlangen sowie in Augsburg.

„Auch mich freut es, dass die Veränderungen, die wir bei ANTENNE BAYERN eingeleitet haben, nicht nur hörbar sind – sondern in ersten Zahlen auch erfreulich messbar sind“, so Guy Fränkel, Geschäftsführer von ANTENNE BAYERN und ROCK ANTENNE und freut sich über die FAB-Ergebnisse der Rock-Station. „Rock boomt auch 2025 in Bayern und die Fanbase ist sehr, sehr treu. Das echte Band zwischen unserer Rock-Marke, den Menschen, die dem Brand ihre Stimme geben, und unserer Hörer-Community zeigt sich genau in diesen wichtigen Markterhebungen – vor allem in der Verweildauer. Das ROCK ANTENNE-Team lässt das täglich unsere Fans spüren.“

Es feiert auch das Team von OLDIE ANTENNE mit beachtlichen Hörerzuwächsen vor allem in den jungen Zielgruppen. Drei Viertel (74,5 %) der Hörenden des deutschlandweiten DAB+-Senders sind jünger als 60 Jahre. Bekannte bayerische Radiopersönlichkeiten wie Kathie Kleff, Stephan Lehmann und Stefan Schwabeneder prägen das Profil des Senders. In Bayern ist das Programm die Nummer 1 unter den Oldie-basierten DAB+-Angeboten bei den 14- bis 59-Jährigen.

Die Ergebnisse der FAB 2025 im Detail:

ANTENNE BAYERN:

Tagesreichweite (Mo-Fr): 2.196.000

Hörende pro Ø-Stunde (Mo-Fr): 591.000

ROCK ANTENNE:

Tagesreichweite (Mo-Fr): 607.000

Hörende pro Ø-Stunde (Mo-Fr): 167.000

OLDIE ANTENNE:

Tagesreichweite (Mo-Fr): 55.000

Hörende pro Ø-Stunde (Mo-Fr): 13.000

Für die Erhebung der Funkanalyse Bayern 2025 wurden im Zeitraum 07.01.2025 bis 23.03.2025 in den 32 Lokalradiostandorten insgesamt 23.587 Personen im Alter ab 14 Jahren befragt. Die Grundgesamtheit (14J. und älter) liegt in Bayern bei 11,295 Mio., sowie bei 0,132 Mio. in den angrenzenden Gemeinden in Hessen, in denen bayerische Lokalprogramme in Stereoqualität empfangen werden können.

zur Pressemeldung