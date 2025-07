Media Broadcast erweitert Sendernetz vom ersten bundesweiten DAB+ Multiplex um zwölf weitere Standorte

In der ersten Jahreshälfte wurden zwei zusätzliche Sender mit geringerer Sendeleistung in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) und in Balderschwang (Bayern, an der Grenze zu Österreich) in Betrieb genommen. Diese Standorte erweitern gezielt die Versorgung in den jeweiligen Regionen, um den Empfang weiter zu verbessern. Besonders in Balderschwang profitieren neben den Einwohnern auch zahlreiche Touristen von der Netzerweiterung.

Bis Ende 2025 wird das Sendernetz aus insgesamt 182 Standorte bestehen. Dadurch steigt die Zahl der Einwohner, welche die 13 Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 77,7 Mio. Dies entspricht über 91 Prozent der Bevölkerung. Die Flächenabdeckung für den mobilen Empfang liegt bereits bei mehr als 97 Prozent und wird Ende 2025 weiter leicht ansteigen. Die Abdeckung der Autobahnen erreicht schon heute über 99 Prozent und gleicht damit nahezu einer Vollversorgung.

Folgende Programme sind im ersten nationalen DAB+ Programmpaket enthalten:

Deutschlandfunk

Deutschlandfunk Kultur

Deutschlandfunk Nova

Deutschlandfunk Dokumente und Debatten

Absolut relax

Energy Digital

ERF Plus

Klassik Radio

Radio Bob

Radio Horeb

Radio SchlagerparadiesSchwarzwaldradio

sunshine live

Unter www.dabplus.de/empfang steht den Hörerinnen und Hörern ein Empfangscheck zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die DAB+ Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

„Die mittlerweile erzielte Flächenabdeckung durch den kontinuierlichen Sendernetzausbau versorgt die Hörerinnen und Hörer nicht nur mit tagesaktuellen Nachrichten, Musik verschiedener Genres und unterhaltsamen Inhalten. Die DAB+ Abdeckung ist auch im Katastrophenfall besonders wichtig, um als Übertragungsweg für Warnungen im Warnmittelmix zu fungieren. Deshalb sind wir uns der Verantwortung, die wir als Sendernetzbetreiber tragen, bewusst und kommen dieser auch nach“, sagt Francie Petrick, Geschäftsführerin von Media Broadcast.

