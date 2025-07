Sender Ludwigsstadt: Veränderter Radio-Empfang für BR-Programme

(München) Im Versorgungsbereich des BR-Senders Ludwigsstadt ändert sich ab 22. Juli 2025 der Radioempfang. Der Bayerische Rundfunk überträgt seine Programme von dort aus künftig ausschließlich via DAB+, die UKW-Verbreitung wird eingestellt. Sämtliche BR-Programme können in der Region auch weiterhin über DAB+ empfangen werden. Für Bayern 1, Bayern 2 und Bayern 3 ist alternativ ein UKW-Empfang vom Sender Ochsenkopf möglich.

Der Sender Ludwigsstadt versorgt die Stadt Ludwigsstadt sowie die Gemeindeteile Ebersdorf, Lauenhain, Lauenstein, Ottendorf und Steinbach an der Haide. Die Stilllegung der UKW-Ausstrahlung erfolgt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Energie-Effizienz. Über die digitale Zukunftstechnologie DAB+ sind alle BR-Radiowellen unverändert in bester Klangqualität weiter zu empfangen: aktuell Bayern 1 (inkl. aller Regionalvarianten), Bayern 2, Bayern 3, BR24, BR-Klassik, BR Heimat, BR Schlager, PULS, BR24 live und BR Verkehr.

Bayern 1, Bayern 2 und Bayern 3 sind außerdem über alternative UKW-Frequenzen vom Sender Ochsenkopf mit verminderter Empfangsqualität empfangbar. Für Hörerinnen und Hörer kann am UKW-Radio ein Suchlauf erforderlich sein.

Mit der BR-Frequenzsuche lassen sich die empfohlenen Frequenzen über https://frequenzsuche.br.de/ sehr einfach ermitteln.

BR-Empfang für Ludwigsstadt ab 22.7.2025 Programme DAB+ Kanäle // alternative UKW-Frequenzen Bayern 1 DAB+ Kanal 11D // UKW 90,7 MHz Bayern 2 DAB+ Kanal 11D // UKW 96,0 MHz Bayern 3 DAB+ Kanal 11D // UKW 99,4 MHz BR-KLASSIK DAB+ Kanal 11D BR24 DAB+ Kanal 11D BR Heimat DAB+ Kanal 11D BR Schlager DAB+ Kanal 11D PULS DAB+ Kanal 11D BR24live DAB+ Kanal 10B BR Verkehr DAB+ Kanal 10B

Informationen zum DAB+ Empfang

Zum Empfang der digitalen Programme benötigen Hörerinnen und Hörer ein DAB+ Radio. Die BR-Programme lassen sich mit einem automatischen Sendersuchlauf sehr einfach finden. DAB+ garantiert eine erheblich größere Programmvielfalt ohne Zusatzkosten via Antenne, überall freien Empfang – auch ohne Internet – und beste rauschfreie Radio-Qualität. Über DAB+ sind in Ludwigsstadt insgesamt 26 öffentlich-rechtliche und private Radiostationen via DAB+ in Innenräumen empfangbar – mobil oder unterwegs je nach Empfangsort noch weitere.

Informationen zum komfortablen DAB+-Empfang mit vielen neuen Programmen gibt es auf der Website www.br.de/dabplus

Die kostenfreie BR Service-Hotline der Technischen Information ist Hörerinnen und Hörern behilflich unter der Tel-Nr. 0800 / 5900 789 oder per Mail an: techinfo@br.de.

