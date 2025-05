Umsetzung Audio-Strategie 2025 abgeschlossen – UKW- und DAB-Kapazitäten von 5 Radios verlängert / Klassik Radio ab 2026 nur noch auf DAB+

(München) Letzter Baustein der Audio-Strategie 2025 umgesetzt: Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat heute die UKW-Kapazitäten von Radio Primaton und Radio Hashtag zunächst bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Damit sind jetzt alle UKW-Zuweisungen lokaler, regionaler und landesweiter Anbieter verlängert. Grundlage dafür ist das in der Audio-Strategie 2025 festgehaltene, abschnittsweise Vorgehen für den geplanten Umstieg von UKW auf DAB. Demnach können die Anbieter schrittweise weitere Verlängerungen bis 2032 beantragen („5+2“). Auch danach könnte es noch bis längstens 2035 weitergehen, sollte der Medienrat eine UKW-Verbreitung für die wirtschaftliche Tragfähigkeit bis dahin für erforderlich halten.

Rückenwind bekommt derzeit aber vor allem DAB+. Das bestätigt eine Entscheidung, die der Medienrat heute auf Antrag von Klassik Radio getroffen hat: Die UKW-Zuweisungen von Klassik Radio (in München, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Nürnberg) werden nur noch um sechs Monate bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 steigt der Anbieter komplett auf DAB+ und andere digitale Verbreitungswege um.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: „Klassik Radio wird zum Jahressende in Bayern komplett aus UKW aussteigen und setzt ab nächstem Jahr auf DAB+. Das ist überraschend angesichts der Beharrlichkeit, mit der noch bis ins letzte Jahr die Unverzichtbarkeit von UKW für die Radiobranche in Bayern vertreten wurde. Gleichzeitig ist dieser Schritt nur konsequent und macht richtig Druck in Richtung Digitalisierung. Es zeigt auch: Die Zukunft des Hörfunks ist digital, diese Zukunft beginnt heute und DAB+ spielt hier eine entscheidende Rolle. Klassik Radio liegt damit ganz auf Linie der vom Medienrat Ende 2023 beschlossenen Audio-Strategie.“

Der Medienrat beschloss heute noch über eine weitere DAB-Verlängerung: Bei Radio TOP FM wurde die Kapazitätszuweisung im Rahmen einer technischen Arrondierung bis Ende 2027 verlängert.

