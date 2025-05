40 Jahre Radio Gong 96.3: Deutschlands erster privater Radiosender feiert großes Jubiläum

(München) Am 24. Mai 1985 ging mit Radio Gong 96.3 der erste private Radiosender Deutschlands auf UKW „on air“. Heute, vier Jahrzehnte später, ist der Sender nicht nur eine feste Institution in der Münchner Medienlandschaft, sondern laut aktueller Media-Analyse auch Marktführer und der meistgehörte lokale Radiosender der Stadt.

Radio Gong sendete bereits seit Januar 1985 ein Programm, das allerdings nur im sogenannten Münchener Kabelpilotprojekt zu hören war. Erster Chef des Senders war Helmut Markwort, der kurze Zeit später dann auch bei der Gründung des landesweiten Programms von ANTENNE BAYERN eine zentrale Rolle spielte. Erster Programmchef von Radio Gong war Walter Freiwald, der von Radio M1 kam und zuvor schon bei Radio Luxemburg am Mikrofon tätig gewesen war. Zum Sendestart waren damals zahlreiche Moderatoren erforderlich, da von Anfang an ein durchmoderiertes 24-Stunden-Programm veranstaltet werden sollte. Musikalisch gab es tagsüber eine Mischung aus Pop und Rock, am Abend konnte man Sendungen über Hard Rock und auch Jazz hören. Lokalnachrichten für München und Umgebung sowie Ratgeber- und Quizsendungen rundeten das Angebot ab.

Am 24. Mai 1985 begann dann der Sendebetrieb auf der terrestrischen Frequenz 96,3 MHz in München, auf der Gong 96.3 noch heute sendet. Der Name lautete fortan Radio Gong 2000, da der Sender zum Start auf der 96,3 MHz mit dem vorher eigenständigen Anbieter Radio 2000 fusionierte. Vier Tageszeitungen waren damals an Radio Gong 2000 beteiligt: Die Süddeutsche Zeitung, die Abendzeitung sowie der Münchner Merkur und die tz.

Unter dem ehemaligen Geschäftsführer Georg „Schorsch“ Dingler entwickelte sich der Sender zu einer der erfolgreichsten Münchner Medienmarken. Ab 1991 waren Michael „Bully“ Herbig und Rick Kavanian fester Bestandteil der Radioshow „Langemann und die Morgencrew“, für die sie sowohl als Autoren als auch hinter dem Mikrofon tätig waren. Danach folgt mit Mike Thiel eines der größten Radiotalente Deutschlands. Noch heute ist die „Mike Thiel Show“ die meistgehörte Münchner Morgensendung, gerade wieder bestätigt durch die ma Audio 2025 I.

40 Jahre Radio Gong – die Menschen stehen im Mittelpunkt

„Radio Gong 96.3 war von Anfang an mehr als nur ein Musiksender. Lokale Relevanz, emotionale Nähe und starke Persönlichkeiten haben unser Programm geprägt – und prägen es bis heute“, sagt Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott. Dabei betonte er: „Was uns wirklich ausmacht, sind die Menschen – die Gong-Family. Sie machen nicht nur jeden Tag Programm, sondern schaffen es auch in Krisensituationen für die Menschen da zu sein. Ich erinnere mich an den außergewöhnlichen Einsatz, als wir zu Beginn des Ukraine-Kriegs fast 5000 Geflüchtete Menschen aus der Ukraine an Münchner Gastfamilien vermitteln konnten. Das zeigt die Relevanz von Lokalradio und wäre ohne das Team, unsere Hörerinnen und Hörer, unsere Partner nicht möglich gewesen.“

Heute werden im Sendezentrum in Bogenhausen neben dem Hauptprogramm Gong 96.3 auch der DAB+ Sender 089Kult, Gong 96.3 in Ingolstadt und ein landesweites DAB+ Programm in Nordrhein-Westfalen produziert. Auch Radio Top FM sendet seit Herbst 2023 aus den Studios in der Richard-Strauss-Straße.

Neben dem linearen Programm sendet Radio Gong 20 Gratis-Streams im Netz und entwickelt sich immer mehr zur digitalen Medienmarke. So hat der Sender im Frühjahr 2023 mit „RadioADMAker.de“ die weltweit erste, KI-basierte Selbstbuchungsplattform für Radiowerbung auf den Markt gebracht.

Ausgezeichnetes Programm für München und die Region

Vier Deutsche Radiopreise, zahlreichen bayerische Hörfunkpreise, die Ehrung durch die Stadt München als „ausgezeichnetes Unternehmen“ oder die Auszeichnung durch den Freistaat Bayern als „Heimatverbundenes Unternehmen“. Die Liste der Ehrungen ist lang und zeigt, dass die Programmqualität immer im Fokus der Macher von Gong 96.3 stand.

„Diese Auszeichnungen sind Ansporn für uns auch künftig mit viel Leidenschaft und Einsatz Programm für München und die Region zu machen. Unser Auftrag bleibt: Lokale Nähe, guter Inhalt, starke Ideen und Verantwortung für die Region – gerade in Zeiten globaler Krisen und wachsender Desinformation“, so Ott.

Zum 40-jährigen Jubiläum plant Radio Gong eine Reihe von Sonderaktionen – darunter ein exklusives Morning-Show-Takeover von Michael Bully Herbig und Rick Kavanian am 1. August.

zur Pressemeldung