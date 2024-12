Digitalradio für alle: Albrecht bringt DAB+ in ältere Fahrzeuge

(Dreieich / Trittau) Zukunftssicher und komfortabel: Ob für alltägliche Fahrten, berufliche Routen oder weite Urlaubsreisen – DAB+ hebt das Radiohören im Auto auf ein neues Niveau. Mit den Nachrüstlösungen DR 57 und DR 56 C bietet Albrecht eine einfache Möglichkeit, von den Vorteilen der digitalen Radiowelt zu profitieren. Dabei wird die Verbindung zwischen Adapter und Radio ganz einfach kabellos via FM-Transmitter oder per AUX-Anschluss hergestellt. Neben exzellentem Digitalradioempfang bieten die Bestseller und mehrfach preisgekrönten Testsieger DR 57 und DR 56 C auch das Musik-Streaming vom Smartphone via Bluetooth. Darüber hinaus sind die Adapter nach Kopplung mit dem Mobiltelefon als Freisprechanlage einsetzbar. Die Digitalradioadapter von Albrecht machen jedes Fahrzeug fit für die digitale Zukunft und sind zudem auch eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten. Das Modell Albrecht DR 56 C ist zum UVP von 99,90 Euro und der Adapter Albrecht DR 57 zum UVP von 139,90 Euro im Fachhandel sowie Online erhältlich.

DAB+ ist die Zukunft des Hörfunks und löst zunehmend die klassische UKW-Übertragung ab. Mit rauschfreiem Empfang in digitaler Qualität, einer deutlich erweiterten Programmvielfalt und programmbegleitenden Zusatzinformationen wie Wetterkarten, Albencovern und Verkehrsmeldungen bietet der digitale Empfang zahlreiche Vorteile. Während Neuwagen ab Ende 2020 verpflichtend mit Digitalradio ausgestattet sind, müssen Besitzer älterer Fahrzeuge auf DAB+ verzichten – oder ihr Fahrzeug nachrüsten. Mit den Albrecht DAB+-Adaptern DR 56 C und DR 57 gibt es zwei innovative Lösungen, die jedes herkömmliche Autoradio in eine digitale Empfangsstation verwandeln.

Albrecht DR 56 C: Alles im Blick

Der Albrecht DR 56 C bietet neben exzellentem Empfang ein Vollbild-Farbdisplay mit Slideshow-Funktion. Während des Radioempfangs können digitale Begleittexte oder farbige Bilder eingeblendet werden. Neben DAB+ ermöglicht der DR 56 C das Musik-Streaming via Bluetooth sowie die Wiedergabe von MP3-Dateien über eine microSD-Karte. Die Verbindung zum Autoradio erfolgt per FM-Transmitter oder AUX-Anschluss. Eine automatische Frequenzsuche sorgt dafür, dass die beste Empfangsqualität stets gewährleistet ist.

Der Albrecht DR 57: Fit für die Zukunft

Auf dem beleuchteten und dimmbaren 2,4 Zoll Farbdisplay des DR 57 sind Informationen der Sender sowie Verkehrsinfos selbst bei direkter Sonnenlichteinstrahlung optimal zu erkennen. Insgesamt stehen 30 Speicherplätze für DAB+ Sender zur Verfügung. Fünf einzelne Stationstasten sind für Favoriten gedacht. Bei der Funktion „Service Follow“ übernimmt der Autoradio-Adapter die automatische Suche nach der aktuell besten Senderfrequenz und sorgt damit für optimalen Digitalradioempfang auch über weitere Entfernungen hinweg. Zudem ist ein Empfangsstabilisator integriert, der auch bei hohen Geschwindigkeiten sicheren Empfang gewährleistet. Über die Verbindung via Bluetooth vom Smartphone aus, wird das DR 57 zur zentralen Einheit im Fahrzeug, die das Streamen von Musik oder Hörspielen sowie das freie Sprechen über das integrierte Mikrofon während der Fahrt ermöglicht. Die jeweilige Tonwiedergabe erfolgt über die Lautsprecher des Fahrzeugs. Die Freisprechfunktion kann auch über den integrierten Lautsprecher aktiviert werden.

Einfache Installation und voller Funktionsumfang

Die Installation der Albrecht-Adapter ist denkbar einfach: Die Geräte werden per Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe befestigt und die im Lieferumfang jeweils enthaltene aktive DAB+-Antenne sorgt nach Installation im Fahrzeug für bestmöglichen Empfang. Weitere Informationen: www.albrecht-midland.de.

