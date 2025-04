Neue TELESTAR Digitalradios mit ASA-Warnsystem (Automatic Safety Alert) lieferbar

(Niederlauer) TELESTAR präsentierte bereits zur IFA 2022 als erster Anbieter die ersten DAB+ Radios mit der Warnfunktion gemäß dem EWF Standard. In den letzten Jahren wurde die Digitalradio Solution von TELESTAR weiterentwickelt und auch der neue ASA Standard gemäß ETSI-Spezifikation TS 104 090 in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut IIS integriert. Ab sofort sind die neuen TELESTAR Digitalradios TOP 200 und 250 mit ASA Technologie auch im Handel verfügbar.

Kompakte Multifunktionsradio mit vielseitigen Funktionen

Die kompakten DAB+/UKW- und auch Internetradios TELESTAR TOP 200 (Mono) und 250 (Stereo) bieten Zugang zu unzähligen Radiosendern aus aller Welt und fügen sich dank platzsparenden Designs ideal in jeden Raum ein. Musikliebhaber profitieren von kabellosem Audio-Streaming via Bluetooth 5.3 oder der Möglichkeit, Musik direkt von einem USB-Stick abzuspielen. Mit der praktischen Bluetooth Sende- und Empfangsfunktion können die Radios als Empfänger für externe Geräte oder als Sender für kabellose Lautsprecher und Kopfhörer genutzt werden. Der individuell programmierbare Nachtmodus sorgt für eine angenehme Nutzung, indem das Display automatisch in definierten Zeitfenstern aus- und wieder eingeschaltet wird. Abgerundet wird das Erlebnis durch kraftvolle Lautsprecher mit 10 Watt Musikleistung sowie die Option, Radiosendungen oder Musik direkt auf einen USB-Speicher aufzuzeichnen.

Die unkomplizierte Bedienung – auch über die Soundmate-App auf Ihrem Smartphone –, die mehrsprachige Menüführung sowie nützliche Extras wie Wecker, Sleeptimer, Favoritenlisten und auch Equalizer Einstellungen machen die neuen TELESTAR Radios der TOP Serie zu vielseitigen Digitalradios für alle Altersklassen.

Das Mono Radio TOP 200 ist für UVP 109,99 € und das Stereo Radio TOP 250 für UVP 129,99 € im Handel erhältlich sein.

