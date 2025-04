Dr. Katja Wildermuth als Intendantin bestätigt

(München) Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Katja Wildermuth als Intendantin des BR bestätigt. Die Amtsinhaberin, die seit Februar 2021 an der Spitze des Senders steht, wurde mit 37 von 44 Stimmen wiedergewählt (bei 3 Neinstimmen und 4 Enthaltungen). Ihre neue, dann zweite Amtszeit beginnt am 1. Februar 2026 und dauert fünf Jahre.

Prof. Godehard Ruppert, BR-Rundfunkratsvorsitzender: „Der Rundfunkrat hat sich mit seiner Wahlentscheidung mehrheitlich hinter die Intendantin und ihre Führungsleistung in der aktuellen, ersten Amtszeit gestellt. Wir vertrauen darauf, dass sich der Bayerische Rundfunk unter ihrer Leitung und Richtlinie auch in den kommenden Jahren im Sinne des öffentlich-rechtlichen Programmauftrags und mit hohem gesellschaftlichem Wert für die Menschen in Bayern weiterentwickeln wird. Die bisherige Amtszeit war geprägt von nicht gerade einfachen Rahmenbedingungen. Frau Dr. Wildermuth hat bislang mit großem Nachdruck die Interessen des Bayerischen Rundfunks innerhalb der ARD wie gegenüber der Öffentlichkeit vertreten. Die Reformbestrebungen wurden von ihr konsequent vorangetrieben und durchgesetzt. Mit der Wiederwahl können die aus den Reformbestrebungen resultierenden Änderungen mit einer Kontinuität an der Spitze des Hauses umgesetzt werden.“

Ilse Aigner, BR-Verwaltungsratsvorsitzende: „Ich freue mich, dass Dr. Katja Wildermuth heute vom Rundfunkrat für eine zweite Amtszeit als Intendantin des Bayerischen Rundfunks gewählt wurde. Mit der Unternehmensstrategie BRKompass2035 hat sie bereits die Ziele für einen handlungs- und zukunftsfähigen BR gesetzt. Der Weg dorthin, das deutet sich durch die jüngsten ARD-Reformprozesse und den anstehenden Reformstaatsvertrag an, wird herausfordernd sein. Wir als Verwaltungsrat, der insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung des BR im Blick hat, werden die Geschäftsleitung weiterhin mit Maß und Ziel beraten und kontrollieren.“

Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin: „Ich danke dem BR-Rundfunkrat für das tolle Vertrauen und freue mich sehr! Wir werden uns als BR in den nächsten Jahren sicher noch stärker durchsetzen müssen gegen die Algorithmen der großen Plattformen und den wachsenden Populismus. Aber wir gehen das unerschrocken an, denn wir haben zum einen eine klare Strategie – was Finanzen, Personal, Strukturen, KI angeht – und zum anderen starke unverwechselbare Programme: zuverlässige Qualitätsinhalte, regionale Nähe, Vielfalt und journalistische Einordnung ,made by reporter intelligence‘. Drei von vier Menschen in Bayern sagen heute: ,Es ist gut, dass es Euch gibt, denn das macht nur der BR!‘. Diesen großen Zuspruch wollen wir erhalten.“

Der Rundfunkrat wählt die Intendantin bzw. den Intendanten des Bayerischen Rundfunks gem. Art. 12 Abs.1 BayRG für die Dauer von fünf Jahren mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Nominierung von Dr. Katja Wildermuth durch das Gremium sowie der Wahltermin waren am 26. Februar 2025 bekannt gegeben worden.

