DAB+ in Asien: Automatic Safety Alert Premiere beim ABU-Symposium

(Berlin/London) Das lebensrettende Automatic Safety Alert (ASA)-System des DAB+ Radiostandards feiert beim diesjährigen Digital Broadcasting Symposium (DBS) seine Asienpremiere. Die vom 24. bis 27. Februar in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindende Veranstaltung wird von der Asian Broadcasting Union ausgerichtet und gilt als das führende technische Symposium in der APAC-Region mit Schwerpunkt auf die Rundfunkbranche.

WorldDAB – das globale Branchenforum für DAB+-Digitalradio – ist auch in diesem Jahr einer der Hauptsponsoren des Events und betreibt während der Veranstaltung einen DAB+ Pavillon und Experten-Workshops mit führenden Technologieanbietern: Aldena, AVT Audio Visual Technologies, Paneda und RadioDNS.

Im Rahmen des Konferenzprogramms haben Delegierte aus der gesamten Region die Möglichkeit, das neue Warnmeldesystem ASA erstmalig in Asien zu testen. Die technischen Standards für diese innovative Funktion wurden im September 2024 von ETSI veröffentlicht. Eine Zertifizierung ihrer ASA-Empfänger wird den Herstellern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen, und die ersten Radiogeräte mit ASA kommen noch in diesem Jahr auf den Markt.

Am 24. Februar veranstaltet WorldDAB einen DAB+ Workshop zum Thema „Innovationen bei der Implementierung von DAB+: Sicherheit und Effizienz“, bei dem Lindsay Cornell, Vorsitzender des WorldDAB Technical Committee, das Warnmeldesystem ASA mit seinen Funktionen und Fähigkeiten vorstellen wird. Der Workshop soll auch aktuelle Informationen zu den Fortschritten bei der DAB+-Etablierung in südostasiatischen und afrikanischen Ländern umfassen und Präsentationen zu den neuesten Entwicklungen wichtiger Anbieter von Multiplexern, Sendern, Antennen und Überwachungssystemen mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Effizienz beinhalten.

Weiterhin geplant sind DAB+ Präsentationen von Nick Piggott, Projektleiter RadioDNS und Vizepräsident von WorldDAB, über die Vorteile von Hybridradio in Fahrzeugen und von Dr. Les Sabel über DAB+ als die „grüne Wahl“ für digitales Rundfunkradio.

Bernie O’Neill, Projektleiterin von WorldDAB, sagte: „Wir freuen uns, erneut Teil von ABU DBS zu sein und die vielen Vorteile von DAB+ demonstrieren zu können. Asien ist für uns ein wichtiger Entwicklungsraum mit starkem Wachstum in der gesamten Region. Wir freuen uns, dass die thailändische Regulierungsbehörde NBTC kürzlich ihren Digital Broadcasting Frequency Plan und die technischen Standards für Digital Broadcasting Equipment und Receiver veröffentlicht hat, während die Planungen für die Entwicklungen in Indonesien bereits in vollem Gange sind und in Malaysia weitere DAB+ Studien durchgeführt werden. Wir freuen uns darauf, den DBS-Delegierten die Demo der Notfallwarnfunktion ASA von DAB+ vorzustellen, die Rundfunkveranstaltern in der Region eine wichtige Funktion bietet, die dazu beitragen wird, Leben in der gesamten Region zu retten.

zur Pressemeldung (deutsche Version)

zur Pressemeldung (englsih version)