Wechsel im Vorstand des Digital Radio Mitteldeutschland e.V.

(Halle) Am Dienstag, dem 18. Februar 2025 kamen die Mitglieder des Digital Radio Mitteldeutschland e.V. in Halle zu einer wichtigen Vereinssitzung zusammen. Neben zahlreichen bedeutenden Themen rund um Digitalradio DAB+ wurden auch zukunftsweisende Personalentscheidungen getroffen. Zunächst wurden die Gründungsmitglieder des Vereins, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Jumar vom IFAK (Institut für Automation und Kommunikation) und Uwe Ludwig von der Media Broadcast, nach jahrzehntelangem Engagement in den Ruhestand verabschiedet. Insbesondere Uwe Ludwig, der seit 24 Jahren als Vorstandsvorsitzender fungierte, übergab sein Amt mit großem Dank aber auch etwas Wehmut im Herzen. Dennoch möchte er dem Medium „Audio“ weiterhin treu bleiben, auch wenn er nicht mehr an vorderster Front stehen wird.

Einstimmig wurde anschließend das langjährige Vorstandsmitglied André Gierke, Leiter der Unternehmenskommunikation im Funkhaus Halle (Radio Brocken, 89.0 RTL), zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. André Gierke, der auf die fortgesetzte Erfolgsgeschichte des Vereins blickt, kommentierte: „Es ist eine große Ehre und Verantwortung, dieses Vertrauen zu erhalten. Ich freue mich darauf, die Arbeit mit unserem engagierten Team fortzusetzen und in Mitteldeutschland eine wichtige Stimme für das Thema Digitalradio zu sein.“ Er hob auch hervor: „Uwe Ludwig hinterlässt wahrlich große Fußstapfen, und ich danke ihm herzlich für die wegweisende Arbeit, die er geleistet hat.“

Auf der Mitgliederversammlung waren erstmals Timo Mauter als Vertreter der Uplink Media GmbH sowie Sven Dietrich von der Divicon Media GmbH als neues Mitglied anwesend. Dietrich wurde ebenfalls einstimmig als neues Vorstandsmitglied berufen. Damit setzt sich das neu gewählte Vorstandsteam aus dem Vorsitzenden André Gierke (Funkhaus Halle, Radio Brocken, 89.0 RTL) sowie den Stellvertretern Dr. Daniel Brückl (Kanzlei Dr. Schwarz & Kollegen), Martin Heine (Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt), Ellen Richter (Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG radio SAW/Rockland) und Sven Dietrich (Geschäftsführer Divicon Media GmbH) zusammen. Gemeinsam steht das Team bereit, neue Herausforderungen wie die Einführung des ASA-Standards, die Optimierung der DAB+-Tunnelversorgung und weiterführende Marketingstrategien in den drei Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen anzugehen.

Über Digital Radio Mitteldeutschland e.V.

Mit Sitz in Halle agiert der Verein Digitalradio Mitteldeutschland als zentraler Knotenpunkt für den digitalen Audio-Sendungsaustausch in der Region. Das Forum bietet eine Plattform für Programmanbieter, Sendernetzbetreiber und politische Akteure, um sich über aktuelle Entwicklungen auszutauschen. Durch die Bündelung von Marketingmaßnahmen sowie regionaler und länderübergreifender Öffentlichkeitsarbeit soll die Bekanntheit von „Digitalradio DAB+“ kontinuierlich gesteigert werden. Weitere Informationen sind unter dr-m.info verfügbar.

Über DAB+

DAB+ bildet heute den frei empfangbaren Radiostandard, der klassischen Radioempfang ohne Internetkosten mit einer Vielzahl digitaler Programme kombiniert. Öffentliche und private Sender in Mitteldeutschland setzen auf DAB+ und tragen somit zu einer steigenden Verbreitung und Nutzung bei. Seit dem 21. Dezember 2020 ist Digitalradio bei Neufahrzeugen und handelsüblichen Radios der Standard – eine Maßnahme, die den Verbraucherschutz stärkt und die Verbreitung von DAB+-Geräten fördert. Alle DAB+-Radios sind zudem UKW-kompatibel.

