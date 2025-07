Radio bleibt relevant: Ergebnisse der Media Analyse 2025 Audio II

(Norderstedt) Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) stellt die aktuellen Reichweitendaten für den Hörfunkmarkt Hamburg und Schleswig-Holstein vor. Die Ergebnisse der ma 2025 Audio II bestätigen einmal mehr die Bedeutung des Hörfunks als Unterhaltungsmedium und als hochaktuelle, verlässliche Informationsquelle – sowohl national, als auch insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene.

Mehr als 75 Prozent der deutschen Bevölkerung (75,1 Prozent) hören an einem durchschnittlichen Arbeitstag (Montag bis Freitag) Radio. Die nationale Tagesreichweite des Hörfunks liegt damit noch über dem Wert der ma 2025 Audio I (74,4 Prozent). Auch die durchschnittliche Hördauer der Bevölkerung von 189 Minuten befindet sich auf einem hohen Niveau. Dabei bleiben die Hörer:innen ihren Programmen mit einer Verweildauer von täglich mehr als vier Stunden ausgesprochen treu (251 Minuten bei der ma 2025 Audio I). Der Hörfunk bietet auch des-halb der werbetreibenden Wirtschaft einen reichweitenstarken Zugang zu den Nutzer:innen und bleibt insgesamt ein relevanter Werbeträger.

Einen weiteren kontinuierlichen Anstieg verzeichnen die Zahlen der ma 2025 audio II auch für den Bereich der digitalen Hörfunknutzung, insbesondere über DAB+. Sie macht mittlerweile etwa die Hälfte der Hörfunknutzung aus.

Eva-Maria Sommer, Direktorin der MA HSH betont: „Der private Hörfunk bleibt ein gesellschaftlich bedeutsames Informations- und Unterhaltungsmedium. Besonders erfreulich ist, dass die Hörer:innen – und besonders die jungen Menschen – der Gattung Radio auch im Digitalen treu bleiben.“

So stieg die Hördauer bei der wichtigen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen in Schleswig-Holstein deutlich auf 164 Minuten (136 Minuten bei der ma 2025 audio I) und auf 112 Minuten (94 Minuten bei der ma 2025 audio I) in Hamburg.

Weitere detaillierte und programmbezogene Ergebnisse für Hamburg, den Ballungsraum Hamburg und Schleswig-Holstein erhalten Sie unter: www.ma-hsh.de.

