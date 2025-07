Klar über der Million: Zuwachs fürs Bayern Funkpaket – ma Audio 2025 II: starke Zahlen fürs Radio in Bayern

(München) Bayern hört hin – und zwar auch lokal: Das Bayern Funkpaket (BFP) bestätigt laut der aktuellen ma Audio 2025 II seine Reichweitenstärke und bleibt mit 1,077 Millionen Hörerinnen und Hörern in der Stunde klar über der Millionenmarke (+ 68.000 im Vergleich zur ma Audio 2025 I).

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): „Bayern ist ein echtes Radioland – das belegen die Ergebnisse der ma Audio 2025 II erneut. Die Menschen hier schätzen unsere einzigartige Radiolandschaft im Freistaat, denn sie ist lebendig, nah dran und vertraut. Die Zahlen zeigen zudem: Das Bayern Funkpaket bleibt attraktiv – sowohl insgesamt als auch in zentralen Zielgruppen. Besonders erfreulich: Seit 2025 sind praktisch alle werbefinanzierten Lokalradios in Bayern Teil des Bayern Funkpakets. Eine breite Aufstellung, die nicht nur Vielfalt, sondern auch Stabilität im Werbemarkt sichert.“

Einige Ergebnisse der ma Audio 2025 II im Überblick (und hier geht es zur Tabelle):

Erfolgreich in der jungen Zielgruppe

In der für die Vermarktung besonders relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wächst das Bayern Funkpaket auf 584.000 Hörerinnen und Hörer in der Stunde (+ 41.000). Damit liegt es deutlich vor Bayern 3 (322.000) und vor ANTENNE BAYERN (330.000), das zulegen konnte.

Radio in Bayern insgesamt über dem Bundesdurchschnitt

Auch auf Gesamtebene liefert Radio in Bayern gute Nachrichten: 8,8 Millionen Menschen (77,5 %) hören im Freistaat täglich Radio. Die tägliche Hördauer liegt bei 261 Minuten (+ 6 Minuten). Damit liegt Bayern weiterhin klar über dem Bundesdurchschnitt (74,9 % bzw. 252 Minuten).

Bedeutung digitaler Empfangswege wächst

In Bayern hört selbst nach ma Audio ein Drittel über DAB (33 %; bundesweit: 27 %). Inklusive Webradio beträgt der Anteil der digitalen Radionutzung in Bayern an der Nutzung insgesamt 27 Prozent (bundesweit: 22 %). Damit ist der Freistaat im Bundesländervergleich ganz vorne dabei.

