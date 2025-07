Bavarian MA-gic: ANTENNE BAYERN GROUP dreht den Trend

(Ismaning) ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE sind fest im Gewinner-Kreis der ma 2025 Audio II und punkten besonders bei der für die Werbewirtschaft interessanten und kaufkräftigen Zielgruppe. Die Audio-Brands der ANTENNE BAYERN GROUP erreichen 1,187 Millionen Hörende pro Stunde an einem Werktag. Damit schaffen sie die Trendwende, wachsen um 106.000 Hörende pro Stunde und erreichen nun 6,771 Millionen Menschen an einem Tag. ANTENNE BAYERN liegt sowohl bei den 14- bis 49-Jährigen als auch bei den 14- bis 59-Jährigen vor allen öffentlich-rechtlichen und privaten Programmen aus Bayern. In Deutschland erzielen ROCK ANTENNE und OLDIE ANTENNE ein All Time High.

„Wir haben mit dem ANTENNE BAYERN-Team den Turnaround geschafft. Die Menschen in Bayern haben gerade in diesen Zeiten wohl wieder Lust auf wilderes Radio. Wir haben versucht, mit einem mutigen Musik-Mix aus vielen Jahrzehnten, News, die sich mit Themen beschäftigen, über die andere nicht berichten und mehr Interaktion mit der Community zu überzeugen und zu verzaubern”, so Valerie Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der ANTENNE BAYERN GROUP.

„Mit 394.000 Hörenden in der Stunde stellen wir bei ROCK ANTENNE einen neuen Quoten-Rekord auf! Rock im Radio ist in Deutschland absolut im Trend und mit unserer Marke, die wir bundesweit und regional skalieren können, sind wir ganz nah an den Rock-Fans“, erklärt Guy Fränkel, Geschäftsführer von ROCK ANTENNE und ANTENNE BAYERN und ergänzt: „Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen in unserer gesamten Gruppe für diese erfolgreiche Media-Analyse. Wir haben allesamt sehr vieles gemeinsam richtig gemacht, was nun eine positive Entwicklung aufzeigt.“

Einen Reichweitensprung legt die jüngste Audio-Brand aus dem Hause ANTENNE BAYERN hin: Das deutschlandweit empfangbare Programm OLDIE ANTENNE steigert seine Reichweiten und kommt nun auf 72.000 Hörende pro Stunde. „Erwähnen möchte ich auch die Mannschafts-Leistung von ANTENNE NRW. Als der reichweitenstärkste Sender auf DAB+ in Nordrhein-Westfalen hat das Programm noch einmal zugelegt“, kommentiert Valerie Weber.

