Medienrat nimmt Bericht über Digitalisierungskampagne zustimmend zur Kenntnis

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 13. Februar 2025 einen Bericht über die Digitalisierungskampagne für den Hörfunk im Allgäu zustimmend zur Kenntnis genommen.

Nachdem der Lokalradiosender RSA seinen Sendebetrieb nach knapp 40 Jahren zum Jahresende 2024 aus wirtschaftlichen Gründen einstellt hat, gibt es lokale Informationen im Radio im Allgäu seit Januar nur noch über DAB und Webradio. Eine von der BLM initiierte Kampagne verweist daher seit Herbst vergangenen Jahres auf Lokalnachrichten und Service mit Ortsbezug bei den DAB-Sendern AllgäuHIT, Fantasy Allgäu und Radio Schwaben.

Unter den Elementen der Kampagne ist besonders eine Promotion-Aktion an Tankstellen mit über 500 Befragten hervorzuheben, die DAB+ einen bereits sehr hohen Bekanntheitsgrad bestätigte.

2025 stehen weitere UKW-Abschaltungen in Bayern an. Die Digitalisierungskampagne im Allgäu kann daher als Blaupause für ähnliche Aktivitäten in anderen bayerischen Regionen dienen.

