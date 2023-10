DAB+ auf Roadshow quer durch Bayern

[München] Vom 6. Oktober bis 11. November 2023 ist die DAB+-Roadshow in insgesamt zwölf bayerischen Städten zu Gast. In Kooperation mit dem Fachhandel und den DAB+-Radiostationen vor Ort soll diese Aktion die Bekanntheit von DAB+ in den Regionen erhöhen und Lust auf mehr Radio machen. Die Besucherinnen und Besucher treffen hier auf kompetente Ansprechpartner rund um das Thema digitales Radio und finden DAB+-Radios zu Sonderkonditionen in ausgewählten Märkten. Beworben wir die Aktion über die teilnehmenden Radiostationen und die jeweiligen Fachmärkte.

Die DAB+-Roadshow ist eine Initiative der Bayern Digital Radio GmbH mit freundlicher Unterstützung durch den Bayerischen Rundfunk. Die Hersteller TechniSat, TELESTAR-DIGITAL, Aqipa GmbH und die Bayern Digital Radio stellen den beteiligten Radiostationen zudem DAB+-Radios im Gesamtwert von über 13 Tsd. Euro für die begleitende Bewerbung der Aktion zur Verfügung.

Tourdaten ROADSHOW DAB+ BAYERN

06.10.23 Traunstein | MediaMarkt Traunstein, Haslacher Feld 1

mit Arabella Bayern

mit Arabella Bayern 07.10.23 Rosenheim | MediaMarkt Rosenheim, Georg-Aicher-Str. 6-10

mit Charivari Rosenheim, AlpinFM und Galaxy Rosenheim

mit Charivari Rosenheim, AlpinFM und Galaxy Rosenheim 13.10.23 Neuötting | Elektro Enzinger, Braumeisterstr. 3

mit Charivari Rosenheim, AlpinFM und Galaxy Rosenheim und Showtruck TechniSat

mit Charivari Rosenheim, AlpinFM und Galaxy Rosenheim und Showtruck TechniSat 14.10.23 Landshut | expert TeVi, Ottostr. 20b

mit Radio Trausnitz und Showtruck TechniSat

mit Radio Trausnitz und Showtruck TechniSat 20.10.23 Passau | expert TeVi, Äußere Spitalhofstr. 15

mit Arabella Bayern

mit Arabella Bayern 21.10.23 Würzburg | expert Beck, Nürnberger Str. 111

mit Charivari Würzburg

mit Charivari Würzburg 27.10.23 Bayreuth | Euronics Baumann, Ludwig-Thoma-Str. 20

mit Radio Mainwelle und Radio Galaxy Oberfranken

mit Radio Mainwelle und Radio Galaxy Oberfranken 28.10.23 Hallstadt | expert Jakob Bamberg, Michelinstr. 142

mit Radio Bamberg und Radio Galaxy Oberfranken

mit Radio Bamberg und Radio Galaxy Oberfranken 03.11.23 Nürnberg | MediaMarkt Nürnberg-Kleinreuth, Virnsberger Str. 2-4

mit Arabella Bayern und Showtruck TechniSat

mit Arabella Bayern und Showtruck TechniSat 04.11.23 Ansbach | MediaMarkt Ansbach, Rothenburger Str. 15

mit Radio 8 und Radio Galaxy Mittelfranken

mit Radio 8 und Radio Galaxy Mittelfranken 10.11.23 Augsburg | MediaMarkt Augsburg-Göggingen, Eichleitnerstr. 34

mit RT1 und Showtruck TechniSat

mit RT1 und Showtruck TechniSat 11.11.23 Regensburg | MediaMarkt Regensburg, Bajuwarenstr. 29

mit charivari Regensburg

zur Pressemeldung