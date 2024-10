Audio-Realitäten zwischen KI, Podcasts & Gen Z – BLM-Audiopanels auf den Medientagen München 2024

(München) Wie sieht es in der Audiowelt aktuell aus? Wie nutzt sie Künstliche Intelligenz? Und wie erreicht sie junge Menschen? Diese und viele weitere Fragen zu den aktuellen Herausforderungen der Audiobranche stehen im Fokus der Audio-Panels, die die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am 24. Oktober 2024 auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN präsentiert.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: „Schwieriges Marktumfeld, digitale Transformation und verändertes Nutzungsverhalten – die Gattung Audio ist kein Selbstläufer mehr und steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Wie können wir diesen Wandel ganz konkret und kreativ positiv gestalten? KI ist hier gerade eines der meistdiskutierten Themen – denn sie eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Produktion und Gestaltung von Inhalten. Als Regulierer und Förderer der Medienlandschaft ist es unser Anspruch, diese neuen Realitäten aktiv anzugehen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Vielfalt und Authentizität des Mediums erhalten bleiben.“

Unter dem diesjährigen MEDIENTAGE-Motto „Realities“ beleuchten Branchenexpertinnen und -experten hier die Trends im Bereich Audio: Los geht es um 10 Uhr mit dem Panel „Is it real? Wenn die KI Audio macht“, das aufzeigt, wie KI nicht nur technische Abläufe, sondern auch kreative Prozesse in der Audioproduktion revolutioniert. „Ist der Hype vorbei?“ fragt ein Talk um 10:40 Uhr und nimmt die Podcast-Landschaft unter die Lupe. Das Panel „Sounds like a melody“ um 12:10 Uhr demonstriert, wie KI bereits Songs komponiert, die es in die Charts schaffen – und was das für Künstlerinnen und Künstler sowie Produzierende bedeutet. Der Audio-Gipfel um 13:30 Uhr bringt Branchenführer wie RADIO NRW, den Bayerischen Rundfunk und radio.de zusammen, um über die gesellschaftliche Relevanz und technologische Innovationen im Audiosektor zu sprechen. Zum Abschluss um 17 Uhr befasst sich das Panel „Von Z zu Alpha“ mit der Frage, was die jungen Generationen hören wollen.

