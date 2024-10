Bayern Digital Radio auf den Medientagen München 2024

(München) Von 23. bis 25. Oktober 2024 finden die Medientage München im House of Communication und umliegenden Münchner Werksviertel statt. An drei Konferenztagen diskutieren mehr als 300 Top-Speaker aus Wissenschaft, Technologie, Politik und Medien die Zukunft der Medien- und Kommunikationsbranche. Unter dem Motto „Realities“ setzen die #MTM24 die gesellschaftliche Relevanz der Medien in einer von KI beeinflussten Welt in den Fokus. Auch die Bayern Digital Radio wird sich vor Ort im Rahmen der EXPO als Aussteller präsentieren mit allen aktuellen Infos zum Netzausbau, zu Projekten und Marketingkampagnen. Sie finden uns im Übergang zwischen Haus JOIN und Haus HEART.

