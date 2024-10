Klassik Radio AG verstärkt das Führungsteam mit Raphael Doderer als Leiter Marketing, digitale Markenentwicklung und Kommunikation

(Augsburg) Ulrich Kubak, CEO und Gründer der Klassik Radio AG, betont: „Mit Klassik Radio und Beats Radio haben wir exklusive Audio-Brands, die digital ausgerichtet sind. Wir wollen in Zukunft unser Angebot fokussiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch deutlich bekannter machen und für signifikantes Reichweiten-Wachstum sorgen. Daher verstärken wir unsere Markenentwicklung und freuen uns sehr, Raphael Doderer als ausgewiesenen Experten für diese wichtige Aufgabe gewonnen zu haben.“ Raphael Doderer tritt ab 15. November als Leiter Marketing, digitale Markenentwicklung und Kommunikation bei der Klassik Radio AG an.

Kubak freut sich sehr über den Neuzugang in seinem Team: „Raphael bringt nicht nur umfassende Erfahrung in der Marken- und Kampagnenführung mit, sondern gilt auch als Spezialist für erfolgreiche Digitalstrategien. Seine hervorragende Arbeit habe ich in den letzten Jahren intensiv verfolgt. Gemeinsam mit Christina Fretschen, die sehr erfolgreich unsere Streaming-Plattform Klassik Radio Select leitet, wird Raphael neben Klassik Radio und Beats Radio auch wichtige Wachstumsimpulse für unser umfangreiches Online Audio-Portfolio setzen.“

Raphael Doderer hat bereits an über 150 Web- und App-Relaunchprojekten in unterschiedlichen Führungsfunktionen mitgewirkt, erfolgreiche crossmediale Kampagnen für bestehende und neue Audio-Brands der Antenne Bayern Group umgesetzt sowie 360 Grad-Digitalstrategie-Entwicklungen im Entertainment- und Healthcare-Sektor in den letzten rund 20 Jahren vorangetrieben.

„Die Audio-Brands der Klassik Radio AG bieten enormes Potenzial für digitales Wachstum – insbesondere Beats Radio als Shooting Star der letzten Reichweitenmessungen. Ich freue mich auf das Teamwork für noch mehr Brand-Awareness und -Performance unserer Produkte im Streaming-Markt und via DAB+“, so Doderer.

zur Pressemeldung