Tag der offenen Studios in Bayern – 40 Jahre privater Rundfunk: Chance nutzen und am 9. März den Lieblingssender besuchen

(München) Runter vom Sofa, rein ins Studio: Zum 40. Geburtstag des privaten Rundfunks in diesem Jahr hat die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) eine ganz besondere Aktion angeregt. Von Kempten bis Coburg öffnen private Radio- und TV-Sender in Bayern ihre Türen und laden ihr Publikum ein – zum Tag der offenen Studios am 9. März 2024.

BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: „40 Jahre on air – die private Rundfunkbranche in Bayern ist aus dem dualen Rundfunksystem in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Sie steht für eine lokale Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Die Radio- und TV-Sender vor Ort sind ein Anker für das Publikum und schaffen mit ihren verlässlichen journalistischen Inhalten Vertrauen. Auch und gerade in einer Mediengesellschaft, die sich durch die Herausforderungen im Netz radikal verändert hat. Unser Dank gilt allen privaten Rundfunkanbietern, die sich an der Aktion beteiligen und einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.“

40 Jahre privater Rundfunk bedeuten 40 Jahre kreative Programmideen, 40 Jahre herausragende Moderationstalente und 40 Jahre erstklassiges, journalistisches Know-How. Beispiele dafür können am 9. März die Besucherinnen und Besucher bayernweit beim „Tag der offenen Studios“ erleben – von Studioführungen bis zum Angebot, selbst hinter dem Mikro zu stehen, ist alles dabei. Mehr als 30 Sender beteiligen sich an der Aktion, von ProSieben bis FrankenFernsehen und von Radio Primaton in Schweinfurt bis nach Ismaning zu Antenne Bayern.

Erleben Sie live den Radio- und TV-Alltag: Wie sieht die tägliche Arbeit in Redaktion und Produktion aus? Woher bekommen die Nachrichtenredaktionen ihre Infos? Wann steht eigentlich das Morgenshow-Team auf? Auf diese und weitere Fragen gibt es am Tag der offenen Studios Antworten. Und für Interessierte, die immer schon „irgendwas mit Medien“ machen wollten, besteht vielleicht auch die Chance, ihren möglichen nächsten Arbeitgeber kennenzulernen.

Ist Ihr Lieblingssender auch dabei? Zum Gesamtüberblick hier klicken: offenestudios.bayern

