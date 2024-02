Kompaktes Digitalradio für die Steckdose: Hama Digitalradio „DR40BT-PlugIn”

(Monheim) Einstecken und aufdrehen – was im Prinzip für jedes Radio gilt, ist hier dennoch ein wenig anders. Denn das Digitalradio „DR40BT von Hama ist ein kompaktes Steckdosenradio, das auf kleinsten Abmessungen viele Features liefert und nicht unnötig Platz verbraucht. So lauscht man hier nicht nur DAB- oder konventionellen FM-Sendern, sondern via Bluetooth ebenso der eigenen Musik von Smartphone, Tablet, Notebook oder PC. Außerdem lassen sich zwei Favoritentasten mit eigenen Lieblingssendern belegen. Ebenfalls praktisch: Da das Steckdosenradio über eine Alarmfunktion mit zwei Speicherplätzen verfügt, startet man gleich mit seinem Lieblingsradiosender in den Tag. Beliebig einstellbar ob dieser einmalig, täglich oder am Wochenende aktiv werden soll. Im Handel ist das kompakte Steckdosenradio für 99 Euro erhältlich (UVP).

zur Pressemeldung