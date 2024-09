Anmeldung für Workshop Digital Broadcasting and Media 2024 gestartet

(Ilmenau) Die Anmeldung für den diesjährigen Workshop Digital Broadcasting and Media WSDB am 5. und 6. November 2024 in Erfurt ist gestartet! Ab sofort und bis zum 20. September 2024 können Sie die vergünstigten Early Bird Konditionen nutzen und sich zur Veranstaltung anmelden.

Im COMCENTER Brühl findet in diesem Jahr wieder der beliebte Branchentreff mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Rundfunk statt. Seien auch Sie dabei! Auch in diesem Jahr erwartet Sie ein vielseitiges Programm mit Fachvorträgen, Demos und Posterpräsentationen zu den Themenschwerpunkten Digitale Netze, Dienste und Plattformen und KI im Medienbereich. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 19 Beiträge von Vertreterinnen und Vertretern aus Rundfunk, Medienunternehmen sowie universitärer und angewandter Forschung.

Zwei Workshop-Tage – zwei Keynotes

Ganz besonders freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr unsere zwei Veranstaltungstage mit jeweils einer Keynote eröffnen werden!

Wilfried Runde und Ruben Bouwmeester vom Innovationsteam der Deutschen Welle eröffnen den ersten Tag mit einer gemeinsamen Keynote. Die Deutsche Welle ist anerkannter Forschungspartner in mehreren europäischen Forschungsprojekten. Diese Projekte beschäftigen sich unter anderem mit der Entwicklung und Überprüfung vertrauenswürdiger KI- Verfahren und Technologien für den Medienbereich.

Der zweite Workshoptag wird in diesem Jahr durch Dr. Hans Hoffmann von der European Broadcasting Union (EBU) eröffnet. Hoffmann ist Leiter des Referats Mediengrundlagen und Produktionstechnik. Er beschäftigt sich unter anderem mit Fragestellungen rund um zukünftige TV- und Audioformate, Medieninformationsmanagement, Netzwerke und Medienspeicherung sowie Qualitätskontrolle.

Seit über 30 Jahren feste Adresse für die deutschsprachige Rundfunkbranche

Neben vielen Impulsvorträgen und technologischen Einblicken in aktuelle Projekte und technologische Innovationen im Medienbereich können Sie sich auch auf ein gemütliches Social Dinner im Restaurant Hofbräuhaus und eine Besichtigung des Erfurter Theaters freuen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit den anderen Teilnehmenden des WSDB ins Gespräch zu kommen und interessante Kontakte in die Medienbranche zu knüpfen. Schließlich ist der Workshop Digital Broadcasting und Medien seit über 30 Jahren eine feste Veranstaltungsgröße für Expertinnen und Experten aus Rundfunk, Medienindustrie und Forschung in Deutschland.

zur Pressemeldung und Anmeldung