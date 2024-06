Call for Presentations zum WSDB 2024 ist online

(Ilmenau) Vom 5. bis 6. November 2024 findet der 18. Workshop Digital Broadcasting WSDB im COMCENTER Brühl in Erfurt statt. Das Fraunhofer Institute for Digital Media Technology IDMT lädt gemeinsam mit den Kooperationspartnern Technische Universität Ilmenau, Thüringer Landesmedienanstalt TLM, Mitteldeutsche Rundfunk MDR und Fraunhofer IIS in diesem Jahr Expertinnen und Experten aus Rundfunk, Medienindustrie und Forschung ein, sich über aktuelle Projekte und Themen zur Digitalen Transformation und technologischen Innovationen im Medienbereich auszutauschen.

Der Call for Presentations ist noch bis zum 30. Juni 2024 geöffnet. Hier haben Interessenten die Möglichkeit, Beiträge zu folgenden Themenschwerpunkten einzureichen:

Digitale Netze, Dienste und Plattformen: Entwicklungen rund um Radio, Fernsehen und Mobilfunk // Fragen der Frequenznutzung und Regulierung // Die Koexistenz

verschiedener Übertragungswege // Innovative Distributionsformen und Angebotskonzepte // Mediatheken, Audiotheken und Streaming // Barrierefreiheit

verschiedener Übertragungswege // Innovative Distributionsformen und Angebotskonzepte // Mediatheken, Audiotheken und Streaming // Barrierefreiheit KI im Medienbereich: Content Verifikation // Erkennung von Manipulation und Fabrikation von Medieninhalten // Unterstützung von Fact Checking // Content-Analyse, automatische Annotation und Erschließung von Archiven // Such- und Empfehlungssysteme // KI-basierte Produktionsprozesse // Broadcast-Monitoring

Aussagefähige Abstracts für Vorträge, Poster oder Demos zu den oben genannten Themenschwerpunkten können über die Website idmt.fraunhofer.de/wsdb2024 eingereicht werden. Die Konferenzsprache ist deutsch – englischsprachige Beiträge sind nach Absprache aber ebenfalls möglich.