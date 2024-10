DAB+ Aktionszeit im Radio: Gemeinsame Bewerbung mit crossmedialen Maßnahmen ab 11. November

(Berlin) ARD, Deutschlandradio, Privatsender, Hersteller und weitere Mitglieder des Digitalradio Deutschland e.V. rufen zwischen dem 11. November und dem 1. Dezember wieder zu einer gemeinsamen bundesweiten Aktionszeit auf, in der Digitalradio DAB+ und die Freude am Radiohören im Mittelpunkt stehen.

Zweimal im Jahr setzen die Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland mit ihrer gemeinsamen Kampagne in Aktionszeiträumen ein Signal für den digital-terrestrischen Radiostandard. Alle Marktpartner sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Crossmediale Aktivitäten

Zu den in der Aktionszeit crossmedial eingesetzten Kampagnenelementen zählen TV-Spots in den Fernsehprogrammen der ARD sowie Radiospots und Programmtrailer. Printanzeigen und Artikel in Fachpublikationen sowie Newsletter und eine begleitende Social-Media-Kampagne ergänzen die Aktivitäten. Eine flankierende Entscheiderkampagne der ARD unter dem Motto „Mit DAB+ für jeden das Beste!“ läuft in zwei Wellen. Die Anzeigen werden in verschiedenen Tageszeitungen, Wochen- und Monatspublikationen veröffentlicht.

In der Vorweihnachtszeit kommt auch der Handel nicht zu kurz: Schulungen für Mitarbeitende in knapp 1.700 Märkten sowie Regalbranding im PoS-Markendesign von DAB+ stellen die Sichtbarkeit des digitalen Rundfunks in Elektromärkten sicher.

Unter www.dabplus.de/downloads stehen ab Anfang November Funkspots sowie das DAB+ Markendesign kostenlos zur Verfügung.

#SHhoertdigital – Digitalradio DAB+ in Schleswig-Holstein

Einen Fokus legen die Partner auf das Land Schleswig-Holstein, das ab dem kommenden Jahr schrittweise bis 2031 von UKW auf Digitalradio DAB+ umstellen wird. Für die gemeinsame Bewerbung setzen sie auf den Hashtag #SHhoertdigital. Dies ist der Auftakt zu einer Reihe verbindender Elemente, die derzeit von der Landesregierung für eine Dachmarkenkampagne entwickelt werden. Mit der Webseite www.dabplus.de/sh, einem einheitlichen Claim, Social Media Inhalten, Radiospots und Plakaten soll die Botschaft auf verschiedenen Kanälen die Hörerinnen und Hörer der UKW-Programme im nördlichsten Bundesland erreichen.

Starkes Signal der Privatradios

Die privaten Programmanbieter spielen neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine zunehmend bedeutende Rolle bei der Verbreitung und Bewerbung von DAB+. Dies zeigt sich nicht nur an der wachsenden Vielfalt der Programme. Mit großem Einsatz engagieren sich die Beteiligten während und außerhalb gemeinsamer Aktionszeiten.

Weiter steigende Beliebtheit und Nutzung von DAB+

In jedem dritten Haushalt gibt es inzwischen mindestens ein DAB+ Gerät (zu Hause und im Auto). In der aktuellen Mediaanalyse ma Audio II 2024 zeigt sich Radio weiterhin als stabiles Massenmedium. Die Hörenden nutzen dabei eine Vielzahl von Geräten. Besonders profitieren DAB+ Programme: Die Nutzung von DAB+ steigt überdurchschnittlich um 9 Prozent, bei den jüngeren Zielgruppen (14-29 Jahre) sogar um 14 Prozent. Es gibt über 300 regional unterschiedlich ausgestrahlte Programme öffentlich-rechtlicher und privater Anbieter, mehr als 100 davon exklusiv über DAB+.

zur Pressemeldung