lulu.fm fokussiert sich ab Oktober auf die queeren Metropolen Köln, Berlin und Wien

(Köln) Ab dem 1. Oktober 2023 wird sich lulu.fm auf die drei wichtigen queeren Metropolen Köln, Berlin und Wien fokussieren. In diesen Städten sind die Macher nach eigenen Aussagen “mit lulu.fm in den letzten Jahren richtig angekommen, für unsere Hörenden in Köln, Berlin und Wien werden wir künftig noch mehr regionale Inhalte ins Programm bringen.”

In den anderen Sendegebieten wird wir die Verbreitung über DAB+ eingestellt, werden aber weiterhin jederzeit per Stream zu empfangen sein. Nachdem der Sender in Köln und Berlin über UKW zu empfangen ist und in Berlin und Wien über DAB+, hofft lulu.fm, ab dem kommenden Jahr auch in ihrer Heimatregion Köln endlich über DAB+ senden zu können.

