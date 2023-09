DAB+ Workshops der SRG Zentralschweiz

(Bern) Diesen Herbst bietet die SRG Zentralschweiz verschiedene Workshops zu DAB+ an. Die Workshops stehen allen Mitgliedern der SRG Zentralschweiz offen und sind kostenlos. Sie haben keine Zeit teilzunehmen? Nutzen Sie unsere Hotline oder schreiben Sie unseren Experten direkt.

In den Workshops bietet sich Gelegenheit, Fragen zu stellen oder eine persönliche Beratung zu einem mitgebrachten Gerät in Anspruch zu nehmen. Wenn Ende Dezember 2024 das UKW-Netz schweizweit abgeschaltet wird, ist ohne die entsprechenden Geräte nur noch ein Rauschen zu hören. Wie also trotz Technologieumstellung weiterhin Radio hören wie immer? SRG-Experte Dominique Gall berät, informiert und empfiehlt Massnahmen, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten.

Der nächste Workshop findet in Zug statt.

zur Meldung