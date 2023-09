Unbefristete Zulassung für „Radio TEDDY“

(Kassel) Die Versammlung der Medienanstalt Hessen hat in ihrer Sitzung einstimmig die unbefristete Verlängerung der Zulassung von „Radio TEDDY“ beschlossen. Die landesweite Zulassung für das bundesweit veranstaltete Hörfunkvollprogramm der Radio TEDDY GmbH & Co. KG, das in Hessen seit 2013 empfangen werden kann, war zuletzt bis Oktober 2023 befristet. Mit der Entscheidung einher geht außerdem eine Zuweisung der bisherigen Kapazitäten für den Verbreitungsweg DAB+ für weitere acht Jahre.

