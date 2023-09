Mit ROCK ANTENNE die NFL hautnah und exklusiv im Radio erleben

(Ismaning) NFL live im deutschen Radio bei ROCK ANTENNE: Mit der neuen Show „Sound of Sunday – NFL Spezial“ feiert das Rockradio gemeinsam mit RTL Deutschland Radio-Premiere und gibt Football-Fans eine neue Radioheimat. Erstmals haben Hörerinnen und Hörer die exklusive Chance, bei sechs ausgewählten Spielen der NFL sowie beim großen Finale, dem Super Bowl, auch am Radio hautnah dabei zu sein. Los geht’s bereits am kommenden Sonntag, den 1. Oktober 2023, ab 12 Uhr.

Touchdown für ROCK ANTENNE! Mit der neuen Radioshow „Sound of Sunday – NFL Spezial“ ist die ROCK ANTENNE-Community an sechs Spieltagen der NFL inklusive Super Bowl am 11. Februar 2024 jetzt auch im Radio exklusiv und hautnah dabei.

„Football und Rockmusik passen perfekt zusammen: Bestes Entertainment, rasante Action, eine einzigartige Community – dafür stehen wir beide ein. Deshalb ist es ein perfect match, dass NFL und ROCK ANTENNE nun zusammen die Football-Community erreichen“, so Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks.

RTL Deutschland überträgt die NFL in Deutschland ab der Saison 2023/2024 im Free TV. Als offizieller Radio-Partner der NFL-Spiele bei RTL ist ROCK ANTENNE mit dabei und berichtet von vor Ort. Kommentiert wird das NFL Spezial von ROCK ANTENNE-Moderator David Loebe: „Wir bringen das perfekte US-Feeling aus den Stadien zu euch. Unsere Community kann sich von überall dazuschalten, per ROCK ANTENNE-App, Smart-Speaker oder auf klassischen Empfangswegen – etwa Digitalradio DAB+ in ganz Deutschland. So verpassen Hörerinnen und Hörer keinen Touchdown und keine Highlights vom Field. Den amerikanischen Rock-Sound der Superlative gibt es obendrauf zusammen mit allen aktuellen News live aus dem Stadion.“

Insgesamt können sechs Spiele der Regular Season mit allen diesjährigen International Games sowie dem großen Finale, dem Super Bowl LVIII in Las Vegas, live im Programm von ROCK ANTENNE verfolgt werden. Der Kickoff der begleiteten NFL-Spiele ist um 15:30 Uhr. Dazu darf sich die Community auf ein Warm Up Special in Form einer Vorberichterstattung ab 12 Uhr an den jeweiligen Sonntagen freuen.

Das sind die Termine von „Sound of Sunday – NFL Spezial“ 2023 / 2024 exklusiv auf ROCK ANTENNE:

Sonntag, 1.10.2023 – Atlanta Falcons vs. Jacksonville Jaguars, London

Sonntag, 8.10.2023 – Buffalo Bills vs. Jacksonville Jaguars, London

Sonntag, 15.10.2023 – Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans, London

Sonntag, 5.11.2023 – Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs, Frankfurt

Sonntag, 12.11.2023 – Indianapolis Colts vs. New England Patriots, Frankfurt

Sonntag, 11.02.2024 – Super Bowl LVIII, Las Vegas

Weitere Informationen zu „Sound of Sunday – NFL Spezial“ sowie weitere Football-Highlights gibt es im Programm von ROCK ANTENNE und online unter rockantenne.de sowie in der kostenlosen ROCK ANTENNE-App.

