DAB+ in Hessen: Neue Standorte und Leistungserhöhungen für Privatradio-Multiplexe

(Frankfurt) Seit dem 13. September wird das DAB+ Privatradio-Netz in Südhessen (Kanal 12C) zusätzlich auch von der Hohen Wurzel bei Taunusstein ausgestrahlt. Das berichtet der Branchendienst Radiowoche. Gesendet wird mit 5 Kilowatt Sendeleistung (ERP). Zudem wurden die Sendeleistungen an den Standorten Hardberg und Großer Feldberg/Taunus auf 10 bzw. 5 Kilowatt erhöht, das teilte der Sendenetzbetreiber Hessen Digital Radio (HDR) auf Nachfrage mit. Das HDR-Netz Hessen Süd umfasst damit fünf Standorte (Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt am Main Europaturm, Hohe Wurzel, Wiesbaden Mainz-Kastel, Hardberg).

Auch vom DAB+ Privatradio-Netz Hessen Nord (Kanal 6A) gibt es Neuerungen zu vermelden. Ebenfalls am 13. September wurde am Standort Fulda Hummelskopf die Sendeleistung auf 10 Kilowatt angehoben. Voraussichtlich am 1. November soll für das Nordhessen-Netz zudem der mittelhessische Standort Dünsberg bei Gießen on air gehen. Mit der geplanten Neuaufschaltung wächst auch das HDR-Netz Hessen Nord auf dann fünf Standorte an (Habichtswald bei Kassel, Hoher Meißner, Biedenkopf Sackpfeife, Fulda, Gießen Dünsberg).

zur Meldung auf Radiowoche