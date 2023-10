Aufwachen mit dem Albrecht DR 452: 3-in-1 Radiowecker mit DAB+, UKW-Radio und Musik-Streaming über Bluetooth

(Dreieich / Trittau) Gut gelaunt in den Tag starten: Mit dem Radiowecker Albrecht DR 452 gehört Verschlafen und unsanftes geweckt werden der Vergangenheit an. Denn gleich ob Rock, Pop, Klassik oder die eigene Playlist – mit dem Wecker im eleganten Design steht eine enorme Musikvielfalt zur Verfügung, mit der sich der Tag begrüßen lässt. Besonderes Highlight ist die kabellose Lademöglichkeit (Qi) für Smartphones: Vor dem Schlafen auflegen und das mobile Gerät ist am Morgen geladen. Dazu bietet der neue Digitalradiowecker rauschfreien DAB+ Empfang, UKW Radio oder die Möglichkeit, Musik vom Smartphone per Bluetooth-Kopplung zu streamen. Durch die integrierte Crescendo-Funktion steigt die Wecker-Lautstärke langsam an und sollte man doch noch ein paar Minuten mehr zum Aufstehen brauchen, betätigt man einfach die Snooze-Funktion. Der Radiowecker kann zudem als Nachtlicht dienen und so für ein sicheres Gefühl sorgen, sollte man im Dunkeln einmal aufstehen wollen. Für einen ungestörten Schlaf ist das Display dimm- oder auch komplett abschaltbar. Der Digitalradiowecker Albrecht DR 452 ist zum UVP von 69,90 Euro ab sofort erhältlich.

Klassische Radiowecker bieten meist nur einen Weckton mit unangenehmen und schrillen Tönen. Auch Nachtlicht, falls man in der Dunkelheit aufstehen muss, oder anderen Komfort sucht man vergebens. Albrecht präsentiert daher jetzt mit dem neuen Albrecht DR 452 den Klassiker Radiowecker im modernen Design und mit neuester Technik. Glasklarer Radioempfang über DAB+ sowie Musik-Streaming sind möglich, um komfortabel geweckt zu werden. Auch das klassische UKW-Radio ist mit an Bord. Ganze 40 Favoriten-Sender sind speicherbar. Somit eröffnet sich eine große Auswahl an Möglichkeiten, wie man in den Tag starten möchte.

Angenehmes Nachtlicht und Crescendo-Funktion

Mit zwei variablen Weckzeiten ist Verschlafen kein Thema mehr und die Crescendo-Funktion lässt die Weck-Lautstärke angenehm ansteigen, sodass das Aufwachen nicht allzu abrupt geschieht. Die erhöhte Snooze-Taste ermöglicht nach dem Drücken eine kurze weitere Ausruhpause bis zum nächsten Weckruf. Die Bildschirmhelligkeit ist darüber hinaus anpassbar, sowohl für Betrieb als auch Standby, so dass man nachts durch keine Lichtquellen gestört wird. Das praktische Nachtlicht lässt sich z.B. für Kinder aktivieren, damit diese in der Dunkelheit eine Lichtquelle haben. Zudem ist das Display auch komplett abschaltbar.

Mobiler Lautsprecher und kabelloser Charger in einem

Das DR 452 verfügt über einen integrierten 1.200 mAh Akku, welcher den Radiowecker zum mobilen Lautsprecher für unterwegs macht. Der leistungsstarke 5 Watt-Lautsprecher kann somit auch im Freien für angenehme Unterhaltung sorgen. Mit rund fünf Stunden Akkubetrieb sind damit selbst längere Outdoor-Trips mit Musikbegleitung möglich. Und sollte unterwegs mal das Smartphone an seine Grenzen kommen, kann dieses über den integrierten 10 Watt Wireless Charger nach Qi-Standard schnell wieder aufgeladen werden.

Lieferumfang, Verfügbarkeit und Preis

Im Lieferumfang enthalten sind der Digitalradiowecker Albrecht DR 452, USB-C-Netzteil, Aux-In-Kabel sowie eine ausführliche Anleitung. Die Maße liegen bei 74 x 196 x 82 mm (L x B x H) und das Gewicht bei 485 Gramm. Das neue Modell Albrecht 452 ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 69,90 Euro erhältlich.

