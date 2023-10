Die 80er kommen nach NRW: Mit 80er-Radio harmony gewinnt die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW einen weiteren starken Partner

(Leipzig) Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW goes 80ies: Mit 80er-Radio harmony der FFH MEDIENGRUPPE ist ab sofort ein weiterer starker und in Hessen bereits langjährig etablierter Sender in Nordrhein-Westfalen über DAB+ empfangbar und wird gleichzeitig als Teil der Vermarktungskombi von RAUDIO.BIZ für alle Werbetreibenden landesweit buchbar.

Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW präsentiert die meisten landesweiten Programme in einer Kombi und erreicht nun mit 80er-Radio harmony die vielen Hörer:innen in NRW, die sich für die Musik, Emotionen und den Lifestyle des Kultjahrzehnts begeistern. Einhergehend mit der Übernahme der DAB+ Kapazität durch 80er-Radio harmony endet die Ausstrahlung von ZOUND1 Mix. Die nationale Vermarktung von 80er-Radio harmony, das bereits in Hessen über UKW, DAB+, Kabel und App empfangbar ist, erfolgt wie bisher durch die RMS.

Jan-Uwe Brinkmann, Head of NRW bei RAUDIO.BIZ: „Die 80er Jahre begeistern mehr denn je die Hörer:innen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit 80er-Radio harmony einen weiteren starken Partner für die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW gewinnen konnten. Für Werbekunden bedeutet dies, dass sie über unsere Kombi noch mehr Reichweite und Vielfalt erreichen. Mit neun Programmen ist die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW die Kombi mit den meisten landesweiten Programmen in NRW.“

Marco Maier, Geschäftsführer der FFH MEDIENGRUPPE: „Die Freude ist riesengroß, dass wir heute mit unserem 80er-Radio harmony diesen Schritt in unser Nachbar-Bundesland gehen können. In den Media-Analysen sehen wir schon eine Weile, dass unser größtes Overspill-Gebiet Nordrhein-Westfalen ist! Auch bei unseren Streaming-Sessions können wir erkennen, dass uns übers Internet schon jetzt viele zwischen Rhein und Ruhr sehr gerne hören. All denen bieten wir ihr 80er-Radio harmony jetzt auch auf DAB+ natürlich mit regionalen Inhalten aus Nordrhein-Westfalen an. Sowie für Kunden begeisterungsfähige Best-Ager in einem etablierten Markenumfeld.“

Die New Audio Kombi NRW:

Mit insgesamt neun Programmen hat der nationale New Audio Vermarkter RAUDIO.BIZ am 1. Januar 2023 eine neue landesweite Vermarktungs-Kombi für Nordrhein-Westfalen gegründet. Die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW richtet sich an die werbungtreibende Wirtschaft im mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Zum Line-Up der Kombi gehören sowohl jahrelang etablierte bekannte Marken wie auch neue Zielgruppenprogramme, explizit für NRW. Das neue Angebot steht für einfache Buchbarkeit, eine klare Preisstruktur über einen Vermarkter und bietet zugleich die bislang größte Vielfalt an landesweit empfangbaren Programmangeboten. Zu den Kombimitgliedern zählen bekannte und etablierte Audiomarken wie ENERGY NRW, bigFM NRW, 80er-Radio harmony, egoFM NRW, FEMOTION RADIO, Paradiso NRW, Radio Holiday, Schlager Radio (NRW) (alle über DAB+ empfangbar) und lulu FM (in Köln via UKW empfangbar). Mit neun Programmen ist die RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW die vielfältigste Kombi mit den meisten landesweiten Programmen in NRW.

Über 80er-Radio harmony

Die großen Hits aus einer guten Zeit, das ist das 80er-Radio harmony! Erinnert ihr euch noch an die 80er, als wir uns Bazooka-kauend am Zauberwürfel versucht haben? Als wir Miami Vice geguckt haben und Raider naschten? Mit alldem sind wir groß geworden. Dazu gab’s die Musik von echten Superstars: a-ha, Depeche Mode, Elton John, Madonna und Tina Turner. Und auch heute noch bekommen wir nicht genug davon: Bei uns hört ihr rund um die Uhr ein frisches Programm, das zum Mitsingen animiert und gute Laune garantiert.

Über RAUDIO.BIZ

RAUDIO.BIZ ist ein im Jahr 2021 gegründeter nationaler Werbevermarkter digitaler Audioangebote. Unter dem Begriff New Audio verbindet RAUDIO.BIZ die Vorzüge des Massenmediums Digitalradio mit den Chancen der individualisierten On-Demand-Audiowelt, in dem Digitalradio, Online, Mobile, Social Media, Podcast und Voice-Anwendungen zu einem einzigen großen Audio-Ökosystem verschmelzen. Als Innovator und Enabler hat RAUDIO.BIZ mit der AUDIO AD INTELLIGENCE (AAI) eine intelligente, vollprogrammatische High Performance Ad Tech-Lösung entwickelt, mit der das gesamte Audio-Inventar (digital & linear) erstmals vollprogrammatisch und über eine einzige Plattform buchbar wird.

Zum Portfolio von RAUDIO.BIZ gehören derzeit u.a. das digitale Audio-Inventar der REGIOCAST-Gruppe, die Online Audio-Vermarktung von ENERGY Media, das internationale Portfolio von Azerion sowie die aus neun Programmmarken bestehende RAUDIO.BIZ New Audio Kombi NRW. RAUDIO.BIZ ist eine Beteiligung des Leipziger Medienunternehmens TEUTOCAST GmbH.

