ROCK ANTENNE Österreich: Reichweite wächst um 30 % auf 109.000 Hörerinnen und Hörer*

(Ismaning) Die aktuellen Erhebungen des Radiotests in Österreich zeichnen ein eindrucksvolles Bild von der steigenden Anziehungskraft von ROCK ANTENNE Österreich. Der Anstieg von 30 % in der Tagesreichweite von Montag bis Sonntag in der Zielgruppe 10+* im Vorjahresvergleich zeugt von einer beeindruckenden Performance des Senders.

Die österreichische Station etabliert sich innerhalb des dynamischen ROCK ANTENNE-Networks immer mehr als einflussreiche Brand in der heimischen Radiolandschaft. Mit einer Zunahme von 7 % im Vergleich zum vorherigen Halbjahr erreicht ROCK ANTENNE Österreich nun täglich 109.000 Hörerinnen und Hörer in der Zielgruppe 10+**.

Niki Fuchs, Station-Managerin ROCK ANTENNE Österreich zeigt sich überwältigt von der positiven Resonanz: „Wir freuen uns sehr, die erneut starke Steigerung unserer Tagesreichweite gemeinsam mit der österreichischen Rock-Community auf vielen Events diesen Sommer in ganz Österreich zu feiern. Dieses tolle Ergebnis ist nicht nur der starken Marke ROCK ANTENNE zu verdanken, sondern vor allem unserem absolut genialen Team, dessen Hingabe und Leidenschaft das Herzstück unseres Senders sind – eine Leidenschaft, die jeden Tag rund um die Uhr zu hören und zu sehen ist.“

„Die Resultate des Radiotests sprengen alle Erwartungen und beweisen die tiefe Verbundenheit unserer Fans mit unserer Audio-Brand. Die Begeisterung, die uns entgegenschlägt, ist fantastisch. Weiter so, und ein herzliches Dankeschön an jede und jeden, der mit uns rockt“, so Guy Fränkel, Geschäftsführer des ROCK ANTENNE-Networks.

Über ROCK ANTENNE Österreich

Von Classic Rock über Alternative Rock bis hin zu Heavy Metal. Neben dem besten Rock nonstop stehen rockige Interviews, Konzert-News und exklusive Geschichten aus und für Österreich auf dem Sendeplan. Mehr Informationen zum Programm und Empfang von ROCK ANTENNE Österreich gibt es unter rockantenne.at.

