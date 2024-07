MEISTERSTÜCK (Gen.2) von sonoro ab sofort auch mit Gehäuse aus edlem Walnussholz erhältlich

(Neuss) Die sonoro audio GmbH, einer der führenden Anbieter hochwertiger Audioprodukte, bietet ihr beliebtes Musiksystem MEISTERSTÜCK (Gen.2) ab sofort auch mit einem eleganten Walnuss-Korpus an. Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) bietet zahlreiche interne Musikquellen und die Möglichkeit, sich mit vielen externen Geräten zu verbinden – drahtlose Verbindungen wie Apple AirPlay oder Chromecast built-in inklusive. All das verpackt in einem Gehäuse aus hochwertigen Materialien im ikonischen Design. Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) in der Variante Walnuss – Silber ist ab sofort für 1.599 Euro (UVP) im Fachhandel und auf sonoro.com verfügbar.

SOUND

Im ikonisch designten Gehäuse des MEISTERSTÜCKs (Gen.2) verbergen sich ein kraftvoller Subwoofer sowie vier Hochleistungs-Lautsprecher. Gemeinsam mit der Dynamic Bass Funktion zur optimierten Basswiedergabe sorgt das 2.1-System für einen unvergleichlichen, perfekt ausbalancierten und kräftigen Klang.

DESIGNED

Beim MEISTERSTÜCK (Gen.2) trifft kraftvoller Sound auf das ikonische sonoro Design wie das handgeschliffene, mit hochwertigem Lack veredelte Holzgehäuse oder die in einem langwierigen Prozess mit feinster Detailarbeit lasergeschnittene, aus einem Stück hergestellte Aluminiumfront mit schwebender Optik – gestaltet und entwickelt in Deutschland. Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) wurde mit dem Red Dot Design Award 2024 und dem iF Design Award 2024 ausgezeichnet.

Vielfalt in einem System

Mit einer Bandbreite von Optionen, die von kabelgebundenen Anschlüssen wie HDMI (eARC), USB-A und USB-C, AUX-in sowie dem digitalen optischen Eingang bis hin zu modernen kabellosen Verbindungsstandards wie WLAN, bidirektionalem Bluetooth, Apple AirPlay oder Chromecast built-in reichen, bietet das MEISTERSTÜCK (Gen.2) eine erstaunliche Flexibilität. Darüber hinaus an Bord: ein integrierter CD-Player, FM-, Digital- und Internet-Radio sowie mehrere Streaming-Services wie Spotify Connect oder TIDAL Connect. Diese vielseitige Auswahl ermöglicht es, die bevorzugten Geräte mühelos anzuschließen und ein Musik-Erlebnis auf höchstem Niveau zu genießen.

Intuitive Bedienung

Die im Vergleich zum Vorgängermodell optimierte Benutzerführung und das 4 Zoll große Display gestaltet die Bedienung direkt am Gerät mit seinen zahlreichen Direktwahltasten oder über die neue Fernbedienung intuitiv. Darüber hinaus bietet das MEISTERSTÜCK (Gen.2) die Möglichkeit der Steuerung über die sonoro audio App sowie die nahtlose Integration in diverse Smart-Home-Systeme wie Busch-free@home, KNX und Gira X1. Mithilfe einer Raumkorrektur-App werden Raummoden minimiert und zahlreiche voreingestellte Equalizer stehen zur Verfügung, um die optimale Einrichtung zu erleichtern.

Das MEISTERSTÜCK (Gen.2) verfügt über die Abmessungen 570 x 262 x 168 mm (b/t/h) und ein Gewicht von ca. 10 kg. Es ist zudem in den Farbkombinationen Schwarz (matt) -Schwarz, Weiß (matt) – Silber und Graphit (matt) – Silber zum Preis von 1.399 Euro im Fachhandel und auf sonoro.com ab erhältlich.

