(Frankfurt) Am 25. Juli 2024 hat in Mittelhessen der Sender Herborn-Burg den DAB+ Regelbetrieb für die hr-Programme aufgenommen. Der neue Sender stellt in weiten Teilen den DAB+ Empfang zuhause in Dillenburg, Herborn, Burg sowie der Umgebung her. Zudem sorgt er in dieser Region von nun an auch für einen stabilen DAB+ Mobilempfang im Auto. Der weitere DAB-Sendernetzausbau für die Jahre 2024 und 2025 befindet sich derzeit in Planung.

