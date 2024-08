Tunnelversorgung in Bayern und Grenzgebieten mit DAB+ und UKW

(München) Das Lieblingsprogramm bleibt im Tunnel plötzlich stumm oder rauscht? Das ist nicht nur lästig, sondern auch ärgerlich. Umso mehr, wenn der Verkehr länger stockt. Deswegen werden in den letzten Jahren viele Tunnel – zusätzlich zu UKW – mit einer aktiven Einspeisung für DAB+ Empfang ausgestattet. Außerdem gibt es Tunnel, in denen der Radioempfang auch ohne weitere Zusatzmaßnahme möglich ist, wenn das Signal stark genug ist.

Lange Jahre waren Tunnel meist nur mit wenigen Servicewellen versorgt, wie beispielsweise BAYERN 3. Denn an erster Stelle stand und steht beim Verkehr immer die Sicherheit: Bei einem Brand oder Unfall müssen die Autofahrer schnell informiert werden, was zu tun ist – mit einer Radiodurchsage, die natürlich nur im Tunnel zu hören ist. Die Einspeise-Vorrichtung gehört quasi zur Grundausstattung jedes Tunnels.

Heute sind nicht nur die “Servicewellen” sondern viel mehr Programmangebote in immer mehr Tunnel unterbrechungsfrei empfangbar. Wo in bayerischen Tunnel sowie in Grenzgebieten gezielt eingespeist wird, erfahren Sie in der nachfolgenden Liste.

Tunnelversorgung in Bayern und Grenzgebieten